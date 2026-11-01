Urina nei corridoi e aggredisce un’infermiera all’ospedale Martini di Torino: arrestato un uomo di 36 anni

TORINO – Momenti di tensione all’ospedale Martini di Torino, dove un uomo di 36 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato dopo aver aggredito una guardia giurata e un’infermiera. L’uomo, irregolare sul territorio nazionale, deve rispondere delle accuse di resistenza e violenza a pubblico ufficiale e lesioni personali.

L’episodio è avvenuto nei giorni scorsi all’interno della struttura sanitaria. La Polizia è intervenuta dopo una segnalazione arrivata alla centrale operativa per la presenza di una persona molesta nei locali dell’ospedale.

Secondo quanto ricostruito, il trentaseienne avrebbe urinato nel corridoio davanti al personale sanitario e ad altri pazienti. Poco dopo avrebbe aggredito la guardia giurata in servizio, colpendola alla testa con uno zaino.

La situazione è ulteriormente degenerata quando un’infermiera è intervenuta per cercare di gestire l’accaduto: anche la donna è stata aggredita e raggiunta da un calcio.

Sul posto sono arrivati gli agenti dell’UPGSP (Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico) della Polizia di Stato, che hanno immobilizzato l’uomo e proceduto al suo arresto. Il rapido intervento ha permesso di mettere in sicurezza la situazione ed evitare ulteriori aggressioni nei confronti del personale sanitario presente.

L’uomo è stato arrestato con le accuse di resistenza e violenza a pubblico ufficiale e lesioni personali.

Il procedimento penale si trova nella fase delle indagini preliminari. Nei confronti dell’indagato vige pertanto la presunzione di non colpevolezza fino a un’eventuale sentenza definitiva.

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