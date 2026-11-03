Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi, 03 novembre 2026: i numeri vincenti

Cresce l’entusiasmo in tutta Italia per la nuova pioggia di numeri sulle ruote del Lotto, accompagnata come sempre dai concorsi associati del 10eLotto e del Simbolotto. Ma a monopolizzare l’attenzione dei giocatori e a far sognare a occhi aperti è soprattutto la corsa al celebre “6” del SuperEnalotto, che per l’appuntamento di stasera mette in palio un jackpot da capogiro stimato a quota 48,9 milioni di euro. Chi riuscirà a entrare nella storia e a svoltare la propria vita indovinando la sestina vincente?

In questo articolo scopriamo insieme tutti i numeri estratti sulle undici ruote del Lotto, i simboli abbinati al Simbolotto e la combinazione fortunata che potrebbe regalare il montepremi milionario.

Ecco i numeri del Lotto di martedì 03 novembre 2026:

Bari:

Cagliari:

Firenze:

Genova:

Milano:

Napoli:

Palermo:

Roma:

Torino:

Venezia:

Nazionale:

I 20 numeri vincenti del 10eLotto del 03 novembre sono:

Numero oro:

Doppio oro:

Extra:

I numeri del Superenalotto del 03 novembre 2026:

La combinazione vincente è:

Il numero Jolly è:

Il numero Superstar è:

Il Jackpot del Superenalotto: 48.9 milioni di euro.

I numeri ritardatari per la prossima estrazione del Lotto di giovedì 05 novembre 2026:

I numeri ritardatari in assoluto:

Torino: 25 (manca da 114 estrazioni)

Roma: 13 (manca da 109 estrazioni)

Genova: 21 (manca da 105 estrazioni)

Cagliari: 11 (manca da 90 estrazioni)

Bari: 85 (manca da 83 estrazioni)

Nazionale: 29 (manca da 78 estrazioni)

Napoli: 24 (manca da 75 estrazioni)

Roma: 24 (manca da 75 estrazioni)

Palermo: 67 (manca da 72 estrazioni)

Venezia 55 (manca da 71 estrazioni)

I numeri ritardatari per la prossima estrazione del Superenalotto del 05 novembre:

87 (manca da 78 estrazioni) – 88 (da 52) – 58 (da 50) – 9 e 90 (da 45) – 51 (da 42)

I simboli estratti al Simbolotto

Cosa fare se soffri di ludopatia

Per chiedere aiuto per la ludopatia, puoi chiamare il Telefono Verde Nazionale (800 55 88 22) per informazioni e indirizzamento, rivolgerti direttamente ai SerD (Servizi per le Dipendenze) della tua ASL (es. ASLTO4 ha sedi a Chivasso, Caluso, Ciriè) per percorsi gratuiti e anonimi, o cercare supporto specifico in associazioni come il Centro Torinese di Solidarietà (CTS) per percorsi serali e di gruppo, e contattare lo sportello “Sgarbuglio” per problemi di sovraindebitamento collegati al gioco.

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