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Peste suina: due nuove positività in provincia di Cuneo, 839 i casi in Piemonte

Primi casi di peste suina a Gottasecca
Valentina Dattilo

Pubblicato

24 secondi fa

il

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TORINO – Salgono a 839 i casi di peste suina africana in Piemonte; 1.388 in Liguria. Il totale dei positivi aumenta a 2.237 casi.

Per approfondire:

I nuovi casi di peste suina

In Liguria è stata riscontrata una nuova positività, in provincia di Savona, a Cengio (27 in totale). Il computo in regione sale a 1.388 casi.

In Piemonte sono state osservate due nuove positività in provincia di Cuneo a Gottasecca (primi casi). Il totale in regione cresce a 839 casi.

Con i casi accertati a Gottasecca, il numero dei Comuni in cui è stata osservata almeno una positività alla peste suina africana arriva a quota 208.

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