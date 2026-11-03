CronacaCuneoPiemonte
Peste suina: due nuove positività in provincia di Cuneo, 839 i casi in Piemonte
Primi casi di peste suina a Gottasecca
TORINO – Salgono a 839 i casi di peste suina africana in Piemonte; 1.388 in Liguria. Il totale dei positivi aumenta a 2.237 casi.
I nuovi casi di peste suina
In Liguria è stata riscontrata una nuova positività, in provincia di Savona, a Cengio (27 in totale). Il computo in regione sale a 1.388 casi.
In Piemonte sono state osservate due nuove positività in provincia di Cuneo a Gottasecca (primi casi). Il totale in regione cresce a 839 casi.
Con i casi accertati a Gottasecca, il numero dei Comuni in cui è stata osservata almeno una positività alla peste suina africana arriva a quota 208.
Rimani aggiornato seguendoci su Google News!SEGUICI
Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese
Meteo2 giorni fa
La prima neve è arrivata sulle montagne del Piemonte, le immagini delle webcam
Cronaca2 giorni fa
Urina nei corridoi e aggredisce un’infermiera all’ospedale Martini di Torino: arrestato un uomo di 36 anni
Cronaca1 giorno fa
Ha celebrato messa per mesi ma non era un vero prete: denunciato a Torino
Cittadini2 giorni fa
Torino, salta l’accordo per i battelli sul Po: niente Valentino e Valentina, si riparte da zero
Piemonte2 giorni fa