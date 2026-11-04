La neve è arrivata in Piemonte. Le immagini delle prime copiose nevicate

TORINO – La neve è arrivata sulle montagne del Piemonte come da previsioni e questa volta si tratta di nevicate piuttosto abbondanti.

Nevica da ore a Sestriere ma anche sulle Alpi cuneesi, dove i fiocchi scendono fino ad un altezza di 1000 metri.

Imbiancate abbondantemente anche Prato nevoso, Acceglio, Castelmagno e Limone Piemonte, nel cuneese. E poi ad Alagna Valsesia e Borgosesia, nel vercellese, a Balme, Claviere e Bagnolo Piemonte, nel torinese e in diverse altre zone.

Nevica bene anche in Val Pellice e in Val Mara.

La neve a Sestriere

La neve a Prato nevoso

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese