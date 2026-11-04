MeteoPiemonte
La neve è arrivata in Piemonte. Le immagini delle prime copiose nevicate
Le immagini delle prime nevicate in Piemonte
TORINO – La neve è arrivata sulle montagne del Piemonte come da previsioni e questa volta si tratta di nevicate piuttosto abbondanti.
Nevica da ore a Sestriere ma anche sulle Alpi cuneesi, dove i fiocchi scendono fino ad un altezza di 1000 metri.
Imbiancate abbondantemente anche Prato nevoso, Acceglio, Castelmagno e Limone Piemonte, nel cuneese. E poi ad Alagna Valsesia e Borgosesia, nel vercellese, a Balme, Claviere e Bagnolo Piemonte, nel torinese e in diverse altre zone.
Nevica bene anche in Val Pellice e in Val Mara.
La neve a Sestriere
La neve a Prato nevoso
Rimani aggiornato seguendoci su Google News!SEGUICI
Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese
Meteo3 giorni fa
La prima neve è arrivata sulle montagne del Piemonte, le immagini delle webcam
Piemonte2 giorni fa
In bicicletta da Ospedaletti ad Andora: 45 chilometri sul mare lungo la vecchia ferrovia della Riviera ligure
Cittadini3 giorni fa
Mappano, via libera unanime alla variante urbanistica per il futuro centro termale: tagliate le aree edificabili
Cronaca2 giorni fa
Ha celebrato messa per mesi ma non era un vero prete: denunciato a Torino
Cittadini3 giorni fa