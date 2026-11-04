Seguici su

MeteoPiemonte

La neve è arrivata in Piemonte. Le immagini delle prime copiose nevicate

Le immagini delle prime nevicate in Piemonte
Gabriele Farina

Pubblicato

18 minuti fa

il

Aggiungi Quotidiano Piemontese come Fonte preferita su Google

TORINO – La neve è arrivata sulle montagne del Piemonte come da previsioni e questa volta si tratta di nevicate piuttosto abbondanti.

Per approfondire:

Nevica da ore a Sestriere ma anche sulle Alpi cuneesi, dove i fiocchi scendono fino ad un altezza di 1000 metri.

Imbiancate abbondantemente anche Prato nevoso, Acceglio, Castelmagno e Limone Piemonte, nel cuneese. E poi ad Alagna Valsesia e Borgosesia, nel vercellese, a Balme, Claviere e Bagnolo Piemonte, nel torinese e in diverse altre zone.

Nevica bene anche in Val Pellice e in Val Mara.

La neve a Sestriere

La neve a Prato nevoso

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *