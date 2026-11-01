Mappano, via libera unanime alla variante urbanistica per il futuro centro termale: tagliate le aree edificabili

MAPPANO – Il Consiglio comunale di Mappano ha approvato all’unanimità la variante urbanistica per l’ingresso sud del paese, aprendo una nuova fase nel percorso che porterà alla realizzazione del futuro centro benessere e termale. Il voto è arrivato il 30 ottobre, con il sostegno sia della maggioranza sia della minoranza.

A darne notizia è Massimo Tornabene, assessore ai Lavori pubblici del Comune di Mappano, che sottolinea soprattutto la riduzione delle previsioni edificatorie e l’eliminazione di un nuovo insediamento residenziale inizialmente previsto nell’area.

Mappano, le aree edificabili scendono da 40mila a 21mila metri quadrati

Uno dei punti principali della variante riguarda il ridimensionamento delle superfici edificabili. Le previsioni passano infatti da 40mila a 21mila metri quadrati, con una riduzione del 47,5%.

La modifica urbanistica cancella inoltre la previsione di un nuovo insediamento residenziale che avrebbe potuto ospitare, sulla base delle stime teoriche, circa 400 abitanti.

L’obiettivo è ridefinire l’assetto dell’ingresso sud di Mappano, riducendo le potenzialità edificatorie rispetto alle precedenti previsioni e accompagnando il progetto del centro termale con una serie di interventi a tutela del territorio.

Centro benessere e termale, le opere ambientali previste

Il futuro centro benessere e termale viene indicato dall’amministrazione come una possibile opportunità per lo sviluppo economico locale e per la creazione di posti di lavoro. La sua realizzazione dovrà però essere accompagnata da specifici obblighi ambientali e dalla realizzazione di opere pubbliche.

Tra gli interventi previsti figurano nuove alberature, il rafforzamento delle aree boscate, la tutela delle risorse idriche e la creazione di collegamenti ciclopedonali.

Misure che dovranno affiancare lo sviluppo dell’area, contribuendo a integrare il nuovo insediamento nel contesto urbano e ambientale di Mappano.

I prossimi passaggi: progettazione e autorizzazioni

L’approvazione della variante rappresenta un passaggio importante per l’attuazione del nuovo Piano regolatore, ma non coincide con l’avvio immediato dei lavori per il centro termale.

Il percorso dovrà proseguire con la progettazione, l’acquisizione delle autorizzazioni necessarie e la verifica degli impegni assunti, compresi quelli relativi alle opere pubbliche e alla sostenibilità ambientale.

Il voto unanime del Consiglio comunale segna dunque un punto di convergenza sul nuovo assetto urbanistico dell’ingresso sud. La fase successiva sarà decisiva per tradurre le previsioni approvate in interventi concreti, verificando tempi, modalità di realizzazione e rispetto delle condizioni previste.

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