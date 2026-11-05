Metropolitana di Torino, i sindaci scrivono ai parlamentari: servono 70 milioni per arrivare a Cascine Vica

TORINO – I sindaci di Torino, Collegno, Grugliasco e Rivoli fanno fronte comune per chiedere al Governo i 70 milioni di euro necessari a completare il prolungamento della Linea 1 della metropolitana fino a Cascine Vica. L’obiettivo è ottenere le risorse attraverso un emendamento condiviso alla Legge di Bilancio 2027, coinvolgendo tutti i parlamentari eletti nel territorio della Città Metropolitana di Torino, senza distinzioni tra maggioranza e opposizione.

L’iniziativa è stata promossa da Stefano Lo Russo, sindaco di Torino, Matteo Cavallone, sindaco di Collegno, Emanuele Gaito, sindaco di Grugliasco, e Alessandro Errigo, sindaco di Rivoli. I quattro primi cittadini hanno sottoscritto una lettera indirizzata ai rappresentanti del territorio in Parlamento, chiedendo loro di sostenere una proposta comune per reperire i finanziamenti mancanti.

Metropolitana fino a Cascine Vica, mancano 70 milioni

Secondo la quantificazione effettuata da Infra.To, il fabbisogno economico per completare l’opera ammonta a circa 70 milioni di euro. Nel dettaglio, 30 milioni servono per terminare le opere civili, mentre altri 40 milioni sono necessari per le opere tecnologiche e per consentire la piena messa in esercizio della linea.

Una cifra che i quattro sindaci considerano indispensabile per portare a termine un’infrastruttura strategica per la mobilità dell’area metropolitana torinese, dopo anni di lavori e disagi per residenti e attività economiche.

«Dopo sette anni di cantieri e disagi, i cittadini e le imprese del nostro territorio hanno diritto a risposte concrete. Sono già state investite ingenti risorse pubbliche in un’infrastruttura strategica per tutta l’area metropolitana. Adesso dobbiamo portarla a termine», dichiarano congiuntamente i quattro amministratori.

L’appello a maggioranza e opposizione

La richiesta è rivolta a tutti i parlamentari del territorio, indipendentemente dallo schieramento politico. La Legge di Bilancio 2027 viene indicata dai sindaci come un’occasione decisiva per individuare le risorse necessarie e consentire il completamento del prolungamento della metropolitana.

I quattro primi cittadini ricordano anche la mobilitazione dello scorso 10 ottobre, che ha dimostrato quanto sia sentita la questione tra i cittadini. L’obiettivo è trasformare quella partecipazione in un risultato concreto, evitando che i lavori già realizzati e gli investimenti pubblici sostenuti non possano tradursi nell’effettiva entrata in funzione dell’intero prolungamento.

«La metropolitana è un’opera che appartiene a tutta la comunità e il suo completamento deve essere un obiettivo condiviso», sottolineano Lo Russo, Cavallone, Gaito ed Errigo.

I quattro sindaci hanno infine confermato la propria disponibilità a raccogliere le adesioni dei parlamentari e a promuovere rapidamente un confronto operativo per definire la proposta emendativa, tenendo conto dei tempi dell’esame parlamentare della manovra.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese