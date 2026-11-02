Una società in fallimento e zero euro in Manovra: il completamento della metro 1 di Torino non s’ha da fare

TORINO – Pare proprio che per il completamento della Linea 1 della metropolitana di Torino, nel tratto che dovrebbe collegare Collegno a Rivoli, ci sia ancora da attendere. Quanto? Non si sa.

Nella bozza della manovra finanziaria non figurano infatti le risorse necessarie a sbloccare l’opera, scatenando la reazione delle opposizioni e riaprendo il dibattito sul futuro della mobilità nell’area metropolitana torinese.

A sollevare la questione è Marco Grimaldi, vicecapogruppo alla Camera di Alleanza Verdi e Sinistra (AVS), che punta il dito contro l’assenza di stanziamenti dedicati nel testo predisposto dal Governo.

Nonostante la mobilitazione dei Sindaci di Grugliasco, Collegno, Rivoli, Torino, nonostante la nostra richiesta della scorsa settimana, in manovra non c’è nulla per il completamento della metropolitana 1 di Torino, ossia per unire Collegno a Rivoli.

Le risorse necessarie e la crisi dell’appalto

Secondo il parlamentare, la cifra richiesta per salvare il prolungamento non sarebbe insostenibile per le casse dello Stato: si tratterebbe di circa 60 milioni di complessivi, con una uscita prevista di meno di 26 milioni per il 2027. Un intervento finanziario ritenuto urgente anche alla luce delle recenti vicende contrattuali: a luglio scorso, infatti, la società che avrebbe dovuto completare i lavori ha avviato le procedure di fallimento, paralizzando di fatto il cantiere e rendendo indispensabile un nuovo apporto economico e organizzativo da parte del Ministero.

L’appello per un emendamento unitario

Di fronte allo stallo, il gruppo AVS annuncia la presentazione di emendamenti unitari insieme alle altre forze di opposizione, rivolgendo un invito anche alla coalizione di governo

Abbiamo fatto appello alla maggioranza per scrivere tutti insieme un emendamento alla legge di bilancio, in modo da trovare le risorse per ogni linea metropolitana di questo Paese. Dopo la pandemia il trasporto pubblico ha subito un duro colpo, ma oggi sempre più persone affrontano il caro vita e ci chiedono più trasporto pubblico locale. Dobbiamo rispondere per il cambiamento climatico, per chi oggi lavora e studia. Le opposizioni depositeranno emendamenti unitari sul tema, ci auguriamo che la maggioranza non fugga come al solito.

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