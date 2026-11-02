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Persona investita e uccisa da un treno a Torino Stura, circolazione ferroviaria in tilt

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 di Azienda Zero, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso
Gabriele Farina

Pubblicato

47 minuti fa

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TORINO – Una persona è morta investita da un treno della linea Sfm1 diretto a Chieri nel tardo pomeriggio di lunedì 2 novembre 2026, poco prima dell’ingresso nella stazione ferroviaria di Torino Stura, in corso Romania. La morte è stata immediata. Al momento non è ancora stato possibile stabilire se la vittima sia un uomo o una donna.

L’episodio è avvenuto nelle vicinanze dello scalo ferroviario. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 di Azienda Zero, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso, insieme ai vigili del fuoco, con diverse squadre provenienti dai distaccamenti cittadini, e alla polizia ferroviaria.

Gli agenti della Polfer hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’accaduto e chiarire le circostanze in cui la persona è stata investita. Presenti anche i tecnici di Trenitalia, il personale di Rete ferroviaria italiana e gli addetti di Fs Security.

Treni fermi e modifiche alla circolazione ferroviaria

Pesanti le ripercussioni sul traffico ferroviario, con modifiche e limitazioni per diverse linee. I treni dell’Alta velocità diretti a Torino sono stati temporaneamente fermati a Milano.

I regionali della linea Chivasso-Pinerolo effettuano invece servizio limitato a Torino Lingotto. Per quanto riguarda la linea Rivarolo-Chieri, i convogli si fermano a Settimo Torinese oppure a Trofarello, mentre i treni della Ivrea-Torino arrivano soltanto fino a Chivasso.

La circolazione resta condizionata dalle operazioni in corso nella zona della stazione di Torino Stura, con disagi per i passeggeri diretti verso il capoluogo e per chi deve raggiungere le località servite dalle linee coinvolte.

Alle 20,30 è stato riattivato un binario per senso alternato con riduzione di marcia. Il traffico lentamente riprende, ma i ritardi sono importanti, in alcuni casi fino a 4 ore.

Dove e come chiedere aiuto

Un’efficace prevenzione del suicidio richiede che ognuno sia a conoscenza dei fattori di rischio del suicidio e sappia come gestirli.

Pensare che una persona cara, un familiare, un amico, un collega si possa suicidare, certamente spaventa e fa sentire impotenti. Quando si conosce una persona, tuttavia, siamo spesso in grado di dire quando è in crisi, perché siamo in grado di riconoscere il suo disagio.

Ci sono molti modi in cui si può supportare. Questo sito vuole aiutare sia chi sta pensando al suicidio sia a riconoscere quando qualcuno è a rischio di suicidio e capire le azioni che si possono intraprendere per aiutarlo.

Il suicidio è un rimedio definitivo ad un problema temporaneo. Un’altra soluzione è sempre possibile. Il dialogo è la via più concreta per poter iniziare ad aiutare chi vede la vita come un peso.

Oltre al numero di emergenza 112, puoi provare a parlarne con Telefono Amico, tutti i giorni dalle 10 alle 24 al numero 02 2327 2327 o tramite la webcallTAI gratuita all’indirizzo www.telefonoamico.net.

 

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