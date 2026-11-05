Novajo, comunicazione, editoria e innovazione digitale: una realtà torinese al servizio di imprese e territori

TORINO – Comunicare in modo efficace significa molto più che essere presenti su internet o pubblicare contenuti sui social network. Significa costruire una relazione con il proprio pubblico, rendere riconoscibile un’identità, raggiungere nuovi interlocutori e utilizzare gli strumenti digitali per sviluppare opportunità. È questa la filosofia alla base di Novajo, società cooperativa con sede operativa a Torino che si occupa di comunicazione tradizionale e digitale, editoria e innovazione.

La società nasce dall’esperienza di un gruppo di professionisti dell’informazione e della comunicazione che hanno scelto di investire nel digitale, considerandolo non soltanto uno strumento tecnologico, ma un ambiente nel quale costruire nuove forme di relazione, informazione e attività economica.

Anche il nome racconta questa vocazione: Novajo deriva dall’esperanto, dove significa novità o notizia. Un riferimento che sintetizza l’idea di un’organizzazione orientata al cambiamento, alla sperimentazione e alla capacità di accompagnare i propri clienti nelle trasformazioni del mondo della comunicazione.

Dalla strategia alla realizzazione: i servizi per le aziende

Uno dei punti di forza di Novajo è la possibilità di seguire diversi aspetti della comunicazione attraverso un insieme integrato di competenze. Il lavoro può partire dall’analisi delle esigenze di un’impresa e dalla definizione della sua identità, per arrivare alla progettazione degli strumenti e alla gestione delle attività quotidiane.

Tra i servizi principali c’è il web marketing, che comprende attività di promozione, pubblicità online, posizionamento sui motori di ricerca, content marketing, email marketing e strategie per il commercio elettronico.

Un altro ambito importante è la realizzazione di siti web. Novajo progetta siti vetrina, portali, blog aziendali, mini-siti e piattaforme e-commerce, con particolare attenzione all’ottimizzazione per i motori di ricerca (SEO), alla navigazione da smartphone e agli obiettivi commerciali del cliente. Il servizio comprende anche la realizzazione di landing page, pensate per trasformare le visite in azioni concrete, come richieste di informazioni, contatti o acquisti.

La società si occupa inoltre di corporate identity e comunicazione aziendale integrata, aiutando imprese, enti e organizzazioni a costruire un’immagine coerente e riconoscibile attraverso strumenti tradizionali e digitali.

Social network e pubblicità online

La presenza sui social network è ormai una componente importante della comunicazione di qualsiasi organizzazione. Ma essere presenti non significa necessariamente riuscire a raggiungere il pubblico giusto.

Novajo affianca aziende ed enti nella progettazione e nella gestione delle strategie social: dall’analisi del mercato e dei destinatari alla scelta delle piattaforme, dalla definizione del piano editoriale alla produzione dei contenuti testuali e multimediali.

L’attività comprende la programmazione delle pubblicazioni, la gestione delle interazioni con gli utenti, la moderazione degli account e l’analisi dei risultati, con l’obiettivo di migliorare progressivamente le strategie adottate.

Un punto di forza di Novajo è proprio la moderazione in tempo reale degli account social, servizio che riesce ad offrire anche in orari e giorni in cui le tradizionali agenzie non sono in grado di coprire la moderazione.

A questo si aggiunge la gestione delle campagne di advertising digitale, per promuovere prodotti, servizi, iniziative ed eventi attraverso strumenti pubblicitari online.

L’esperienza nell’editoria e nell’informazione digitale

Un elemento che distingue Novajo da una tradizionale agenzia di comunicazione è la sua esperienza diretta nel settore editoriale.

L’esperienza maturata nell’editoria si traduce anche in servizi per soggetti esterni: Novajo realizza contenuti, siti editoriali, produzioni redazionali e multimediali, oltre a occuparsi della gestione e moderazione di canali social aziendali.

Un patrimonio di competenze giornalistiche che permette di affrontare la comunicazione non soltanto dal punto di vista tecnico e pubblicitario, ma anche da quello della produzione di informazioni e contenuti.

Sostenibilità e responsabilità sociale

Un altro settore nel quale Novajo ha sviluppato competenze specifiche è quello della comunicazione della sostenibilità.

La società affianca piccole e medie imprese, enti pubblici e organizzazioni del Terzo Settore nella definizione di strategie e iniziative legate alla responsabilità sociale d’impresa e alla sostenibilità ambientale, economica e sociale.

Il supporto riguarda anche la pianificazione e la realizzazione dei bilanci di sostenibilità, strumenti attraverso i quali le organizzazioni possono rendicontare il proprio impatto e comunicare in maniera trasparente le attività svolte.

L’approccio non si limita alla comunicazione dei risultati, ma punta a integrare la sostenibilità nei processi di pianificazione e sviluppo delle organizzazioni, considerandola una leva strategica.

Trasformazione digitale e formazione

La trasformazione digitale non riguarda soltanto l’introduzione di nuovi software o la realizzazione di un sito internet. Richiede anche un cambiamento nei processi di lavoro, nell’organizzazione delle attività e nelle competenze delle persone.

Novajo offre supporto in questo percorso, mettendo a disposizione strumenti e soluzioni per la digitalizzazione delle organizzazioni, la gestione delle informazioni, la collaborazione e l’innovazione dei processi aziendali.

Tra le competenze figurano anche la progettazione e realizzazione di corsi di formazione, sia in presenza sia online, su temi come comunicazione, social network, multimedia, giornalismo, marketing digitale e privacy.

La società si occupa inoltre di comunicazione istituzionale, uffici stampa, pubbliche relazioni, organizzazione di eventi, produzione di contenuti audio e video, podcast e realizzazione di riviste, libri ed ebook.

Un approccio basato su flessibilità e strumenti open source

Tra gli elementi caratterizzanti del metodo di lavoro di Novajo c’è l’utilizzo di tecnologie diffuse e piattaforme open source, insieme alle metodologie Agile e Lean.

Tra gli strumenti utilizzati figurano sistemi per la gestione dei siti web, piattaforme e-commerce, software per la gestione delle relazioni con i clienti (CRM), ambienti per la formazione online e soluzioni per la collaborazione e la condivisione dei documenti.

La scelta di queste tecnologie consente di costruire soluzioni adattabili alle esigenze delle organizzazioni, evitando di vincolare necessariamente i progetti a un unico fornitore o a piattaforme proprietarie.

Un metodo di lavoro orientato alla collaborazione con il cliente, con l’obiettivo di individuare le soluzioni più efficaci rispetto alle risorse disponibili.

Innovazione e attenzione all’impatto sociale

La dimensione dell’innovazione si accompagna a un’attenzione crescente per la sostenibilità e l’impatto sociale. Novajo è partner di Rinascimenti Sociali, realtà torinese che mette in rete persone e organizzazioni interessate a sviluppare conoscenza, imprenditorialità e iniziative a impatto sociale.

Un percorso che riflette la volontà di affiancare alle attività di comunicazione e sviluppo digitale una visione più ampia del ruolo delle imprese e delle organizzazioni nella società.

In questo quadro si inserisce anche il percorso dichiarato dalla società verso il modello di società benefit, con l’intenzione di integrare sempre più gli obiettivi economici con quelli di sostenibilità, innovazione e attenzione al territorio.

Novajo: un interlocutore per imprese, enti e professionisti

Dalla comunicazione aziendale all’editoria, dalla pubblicità digitale alla sostenibilità, Novajo propone un insieme di servizi che si rivolge a interlocutori diversi: piccole e medie imprese, enti pubblici, associazioni, fondazioni, organizzazioni del Terzo Settore e professionisti.

La possibilità di riunire competenze giornalistiche, tecnologiche e di marketing rappresenta uno degli aspetti più caratteristici della società: un interlocutore che può accompagnare un’organizzazione dalla definizione della propria strategia di comunicazione fino alla realizzazione e alla gestione concreta degli strumenti necessari.

Per conoscere le attività e i servizi offerti e contattare Novajo è possibile consultare il sito ufficiale www.novajo.it.

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