Ferrero porta Wonka in Italia, ecco i primi 6 prodotti dalla Fabbrica di cioccolato

ALBA – L’universo di Willy Wonka torna sugli scaffali italiani con una nuova linea di dolci ispirati all’immaginario de La fabbrica di cioccolato. Da fine ottobre 2026 sono in arrivo sei prodotti stagionali che spaziano dalle praline al cioccolato al latte, passando per le caramelle gommose e una versione speciale di Kinder Joy. Un debutto che riporta sotto i riflettori uno dei marchi più riconoscibili della cultura pop, con un progetto che punta su sapori insoliti, forme particolari e confezioni dai colori vivaci.

Dietro il rilancio c’è il Gruppo Ferrero, che detiene i diritti esclusivi del marchio Wonka per il settore dolciario dal 2018, dopo l’acquisizione del business dolciario statunitense di Nestlé. La nuova gamma si inserisce nella strategia di innovazione dell’azienda di Alba e nel progetto di valorizzazione di un universo che attraversa generazioni, dai libri di Roald Dahl alle trasposizioni cinematografiche.

I sei nuovi prodotti Wonka

La gamma italiana comprende sei referenze, alcune dedicate agli appassionati di cioccolato e altre pensate per chi preferisce consistenze e gusti fruttati.

1. Wonka Magic Hats: 18 praline con sei ripieni diversi

Le Magic Hats sono praline a forma di cappello, racchiuse in un guscio di cioccolato decorato. La confezione da 18 pezzi propone sei differenti ripieni: Chocolonka, Noir Delice, Bubblegum Joy, Caramellion, Magenta Elixir e Choco Fizz.

L’idea è alternare gusti più tradizionali a combinazioni più insolite, in linea con lo spirito creativo del marchio. Il formato assortito si presta anche alla condivisione.

2. Wonka Purplypurple: la tavoletta viola al caramello

La Purplypurple è una tavoletta da 90 grammi di cioccolato al latte con un ripieno cremoso al gusto di caramello. Il colore viola, elemento distintivo dell’identità visiva Wonka, caratterizza anche le decorazioni della confezione.

È una delle proposte che punta maggiormente sull’incontro tra un gusto familiare, quello del caramello, e l’immaginario fantastico del brand.

3. Wonka Magic Garden: bastoncini gommosi al limone e lime

Con Magic Garden si passa alle caramelle. La confezione da 100 grammi contiene bastoncini gommosi al gusto di lime, con un cuore al gusto di limone.

Il prodotto gioca sul contrasto tra le due note agrumate e sulla differenza di consistenza tra l’esterno e il ripieno, proponendo un’alternativa alle classiche caramelle alla frutta.

4. Wonka Oompa Loompa: la figura di cioccolato al latte

Tra i personaggi più riconoscibili dell’universo di Willy Wonka ci sono gli Oompa Loompa, che diventano protagonisti di una delle novità della gamma. Il prodotto è una figura cava da 90 grammi realizzata in cioccolato al latte, con dettagli decorativi colorati.

La forma richiama direttamente i personaggi della fabbrica di cioccolato e rende questa referenza particolarmente legata all’immaginario narrativo del marchio.

5. Wonka Oompa Loompa: le caramelle gommose con ripieno alla cola

Gli Oompa Loompa tornano anche in una seconda versione, questa volta sotto forma di caramelle gommose. La confezione da 142 grammi propone gusti mirtillo e fragola, con un ripieno morbido al gusto di lampone e cola.

La combinazione di sapori fruttati e nota di cola è pensata per offrire un’esperienza diversa dalle tradizionali caramelle gommose, mantenendo il collegamento con i personaggi più famosi della storia.

6. Kinder Joy Wonka: la sorpresa incontra i personaggi Funko

La sesta novità nasce dall’incontro tra Kinder Joy e l’universo Wonka. L’edizione speciale mantiene la struttura del prodotto, con crema al latte e al cacao e una parte croccante, aggiungendo una sorpresa esclusiva Funko a tema Wonka.

Il risultato unisce il prodotto dolciario al mondo del collezionismo, con personaggi e richiami visivi legati all’immaginario della fabbrica di cioccolato.

Wonka è un marchio di proprietà di Ferrero

Il ritorno di Wonka nel mercato dolciario rappresenta un nuovo capitolo per un marchio legato a una delle storie più conosciute della letteratura per ragazzi. Ferrero ha acquisito nel 2018 i diritti esclusivi globali per il settore dolciario e ha lavorato negli anni successivi allo sviluppo di nuove ricette e formati.

Il lancio della gamma si accompagna inoltre a una partnership globale con Netflix, pensata per valorizzare l’universo Wonka attraverso iniziative di comunicazione, intrattenimento e presenza nei punti vendita.

La strategia prevede un’introduzione graduale di prodotti stagionali e in edizione limitata, con l’obiettivo di mantenere viva la curiosità dei consumatori attraverso nuove proposte. Per il mercato italiano, le sei referenze segnano quindi il primo passo di un rilancio che unisce il patrimonio narrativo del marchio all’esperienza di Ferrero nel settore dolciario.

Il concorso “Vinci Wonka 2026”

Al lancio italiano è collegato anche il concorso “Vinci Wonka 2026”, che richiama il celebre Biglietto d’oro della storia. Acquistando almeno uno dei prodotti partecipanti tra il 5 ottobre e il 20 dicembre 2026, è possibile registrare lo scontrino sul sito ufficiale e partecipare all’iniziativa.

Sono previste 500 Box Wonka assegnate tramite vincita immediata e un’estrazione finale per un viaggio di sette notti a Las Vegas per due persone, con visita alla Netflix House. Le modalità complete e le condizioni di partecipazione sono disponibili sul sito ufficiale del marchio.

La nuova gamma Wonka porta così sugli scaffali italiani sei prodotti differenti, accomunati dall’idea di trasformare cioccolato e caramelle in un’esperienza che richiama la fantasia della celebre fabbrica. Un progetto che punta a far incontrare la nostalgia di chi conosce già la storia con la curiosità di chi scopre oggi il mondo di Willy Wonka.

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