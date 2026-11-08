Basket: Bertram Derthona Tortona batte la capolista Treviso per 87-76

TORTONA – Alla Nova Arena la Bertram Derthona Tortona allenata da Mario Fioretti interrompe la striscia negativa battendo la capolista Nutribullet Treviso per 87-76, nella settima giornata della LBA Serie A SisalClub.

È una vittoria che porta anche il marchio dell’animo italiano del gruppo, il capitano Andrea Pecchia, MVP per il suo contributo su entrambi i lati del campo con la leadership di squadra in punti (14), rimbalzi (7, 3 offensivi) e valutazione (21), Giordano Bortolani, più importante di quanto i numeri finali dicano, e, considerando la sua formazione italiana, Paul Eboua, una presenza di forza e qualità sotto entrambi i canestri.

Ma è stato un successo davvero di squadra, cinque giocatori in doppia cifra, un sesto a sfiorarla, una compattezza e una fluidità di gioco venute mai meno nel corso della sfida da parte del gruppo bianconero, riuscito a stare avanti praticamente dall’inizio alla fine con un’unica, veloce escursione in avanti dei trevigiani ad inizio secondo quarto.

La partita

La Bertram approccia alla sfida con una decisione che la caratterizzerà per tutta la gara, in attacco trova punti in particolare da Jallow e anche due falli precoci a testa di due avversari come l’ex Macura e il pivot Anigbobu. Dopo i primi cinque minuti il punteggio dice 15-10. I 2 liberi di Eboua, lo squillo di Hubb da oltre l’arco e altri due liberi di Pecchia conseguenti ad un fallo a rimbalzo d’attacco del capitano producono il 7-0 di break che dà voce alla Nova Arena e la prima minifuga della partita, 22-14 all’8′. Eboua fa commettere il terzo fallo all’altro lungo Chery, ma Senglin e Cappelletti sulla sirena colmano quasi tutto il margine per Treviso all’arrivo della prima minipausa, 22-20.

Il controbreak veneto si allarga sul 9-0 con la tripla di Russell nella prima azione del secondo quarto portando al primo sorpasso ospite, 24-25. È un momento di andamento ad elastico perché il Derthona risponde con un 8-0 rifinito dalla tripla di Hubb che vale il 32-25 del 13′. I Leoni sono comunque sempre sul pezzo, Pecchia entra dentro entrambe le azioni che portano al primo scarto in doppia cifra, prima segnando da sotto su assist di Hubb e poi servendo a sua volta un passaggio vincente in contropiede a Jallow per il 43-33 che a 4′ dall’intervallo costringe coach Nicola al time-out. All’intervallo è 44-39.

La fiammata di Maddox con 5 punti di fila consente al 2/2 ai liberi del sempre più efficace Jallow di ritoccare il massimo scarto tortonese, 61-50 al 26′, un allungo a cui Treviso risponde per l’ennesima volta con un controparziale, l’8-0 che la riporta ad un solo possesso pieno di distanza, 61-58 al 28′. Qui sale in cattedra il duo Eboua-Bortolani per la fuga che si rivelerà quella decisiva. Il lungo italo-camerunese del Derthona dà la scossa prima con un recupero difensivo in collaborazione con la guardia ex Cantù e poi con il 2+1 del 66-58 su passaggio di Bortolani, che segna poi da tre permettendo alla schiacciata di Eboua di siglare il +11 con cui la Bertram si presenta all’ultimo quarto, 71-60.

Ancora Bortolani trova la retina dai 6 metri e 75 per il nuovo massimo vantaggio, 72-60 al 31′. Sempre da oltre l’arco Pecchia replica a due canestri di fila di Chery per consentire alla Bertram di arrivare agli ultimi 5′ con relativa sicurezza, 79-70. La partita la chiude Pecchia con tre perle, l’ala tortonese prende 2 rimbalzi d’attacco e segna la tripla dell’83-73 che fa esplodere la Nova Arena con 1’29” sul cronometro. È la certificazione del secondo successo in campionato e della risalita di morale complessivo di squadra e pubblico.

In campionato il Derthona giocherà la prossima gara in trasferta, domenica 15 novembre alle ore 17:30 al PalaDesio con l’Acqua S.Bernardo Cantù. Prima, la sfida casalinga di BKT EuroCup con l’Hapoel Midtown Gerusalemme, in programma mercoledì 11 alle 19:30 alla Nova Arena.

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