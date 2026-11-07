Parte il corteo contro carovita, guerra e riarmo a Torino: la cronaca – VIDEO

TORINO – Ci siamo: prende il via la nuova manifestazione a Torino contro il carovita, la guerra e il riarmo, il caro affitti e i tagli a istruzione e sanità. Il corteo parte da piazza Castello per concludersi in piazza Crispi, attraversando diverse vie e piazze della città.

L’appuntamento è stato annunciato nel corso di un’assemblea cittadina organizzata al Campus Luigi Einaudi, occupato dal 26 ottobre.

Alla protesta hanno annunciato la propria adesione diverse realtà studentesche, sindacali e associative. Tra queste ci sono i Cobas, l’Assemblea studentesca Cps, Cambiare Rotta, Torino è contro il riarmo, Torino per Gaza e Scuola per la Pace Torino. Tra i promotori figura anche la rete Torino in piazza, articolazione locale di Italia in piazza, nata con l’obiettivo di coordinare le diverse realtà impegnate nelle mobilitazioni.

Le iniziative si inseriscono in una fase di mobilitazione che nelle ultime settimane ha coinvolto anche diversi istituti superiori della città, oltre al Campus Luigi Einaudi.

Notizia in aggiornamento

I manifestanti si riuniscono in piazza Castello, dove sono arrivati anche gli universitari. Annunciato un presidio fisso.

“Solo il popolo salva il popolo”, “No al carovita” si legge su alcuni striscioni. Il corteo è partito da piazza Castello, aperto da un trattore si avvia su via Po.





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