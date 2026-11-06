Continua a nevicare sulle montagne del Piemonte, le immagini da cartolina

TORINO – Il Piemonte resta alle prese con una fase di tempo perturbato, caratterizzata da nuvole, piogge diffuse e nuove nevicate sulle montagne. Le precipitazioni, tornate a intensificarsi tra la serata di giovedì 5 novembre e la notte, sono legate al persistere di umide correnti sud-orientali sulla regione.

A fare il punto sulla situazione meteorologica è Andrea Vuolo, che prevede ancora condizioni prevalentemente nuvolose per la giornata di venerdì 6 novembre, con una temporanea attenuazione dei fenomeni prima di una nuova ripresa delle precipitazioni in serata.

Meteo in Piemonte, venerdì 6 novembre ancora piogge e neve

La giornata di oggi sarà caratterizzata da cieli molto nuvolosi su gran parte del Piemonte. Dopo le precipitazioni delle ultime ore, è attesa una generale pausa dei fenomeni tra la seconda parte della mattinata e il pomeriggio.

La tregua sarà però temporanea: entro sera sono previste nuove piogge e rovesci sparsi, mentre sulle Alpi tornerà a nevicare a partire dai 1.500 metri circa.

Le temperature massime in pianura si manterranno comprese tra i 9 e i 12 gradi, in un contesto ancora umido e poco soleggiato.

Sabato 7 novembre, residui fenomeni al mattino e schiarite nel pomeriggio

Per sabato 7 novembre le previsioni indicano ancora molte nubi nelle prime ore della giornata, con possibili precipitazioni residue soprattutto a ridosso dei rilievi.

Nel corso del pomeriggio è attesa una graduale attenuazione della nuvolosità, con l’apertura di schiarite alternate a momenti più nuvolosi. Una tendenza che dovrebbe favorire condizioni progressivamente più stabili rispetto alle giornate precedenti.

Domenica più variabile, ma senza piogge diffuse

Il quadro meteorologico è destinato a migliorare ulteriormente domenica 8 novembre, quando il Piemonte dovrebbe vivere una giornata all’insegna della variabilità, ma in un contesto prevalentemente asciutto.

Sono attese schiarite, anche se verso sera la nuvolosità tornerà ad aumentare. Le temperature massime saranno in lieve rialzo, con valori previsti tra i 12 e i 14 gradi in pianura.

Il fine settimana si avvia quindi verso condizioni più favorevoli, soprattutto nella giornata di domenica, dopo una nuova fase di instabilità che porterà ancora precipitazioni e neve sulle Alpi nelle prossime ore.

Le immagini delle nevicate

La neve a Terme di Valdieri (1370 m.s.l.m.)

La neve a Sestriere

La Valsusa tra neve e nuvole

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