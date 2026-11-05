LavoroTorino
Smat cerca cinque nuovi addetti per la rete idrica: assunzioni a tempo indeterminato
Per partecipare c’è tempo fino alle ore 12 di venerdì 20 novembre 2026
TORINO – Smat assume cinque persone da inserire nel proprio organico con il ruolo di addetti alla distribuzione e alla manutenzione della rete. La selezione prevede contratti a tempo pieno e indeterminato, regolati dal contratto nazionale Gas-Acqua.
Le persone selezionate si occuperanno degli interventi sulla rete di distribuzione, dalle riparazioni agli allacciamenti, fino alla posa delle condotte. Le attività potranno essere svolte sia individualmente sia in squadra, anche in caso di emergenze.
L’azienda ha pubblicato un avviso di selezione pubblica con tutti i requisiti richiesti e le indicazioni per partecipare. Le domande dovranno essere presentate esclusivamente online, attraverso la piattaforma dedicata.
Il bando completo e le modalità di candidatura sono disponibili sul sito www.smatorino.it/lavora-con-noi.
Per partecipare c’è tempo fino alle ore 12 di venerdì 20 novembre 2026.
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