Calcio Serie A: Fiorentina-Juventus finisce in parità, 2 a 2

FIRENZE – Un punto a testa per Fiorentina e Juventus che si spartiscono la posta al termine di novanta minuti scoppiettanti al Franchi, al culmine di una sfida vissuta a ritmi elevatissimi e ricca di colpi di scena.

La gara sblocca subito le proprie marce: bastano pochi minuti ai Viola per trovare il vantaggio grazie all’incornata perentoria di Pellegrino dagli sviluppi di un calcio d’angolo. La reazione bianconera, però, non si fa attendere. Ci pensa Woltemade a ristabilire l’equilibrio con un gran destro, bravo a finalizzare nel migliore dei modi una devastante accelerazione palla al piede di Kolo Muani.

La ripresa si apre sullo stesso canovaccio emozionante della prima frazione. La Fiorentina spinge e torna avanti: in una mischia furibonda dentro l’area di rigore è Njie a trovare la zampata vincente che fa esplodere il Franchi. Ma la Juve ha sette vite e sfrutta l’episodio favorevole per riagganciare i padroni di casa: De Gea buca l’uscita in presa alta e Bremer ne approfitta svettando di testa per il definitivo 2-2.

Nel finale il forcing è tutto di marca viola. La squadra di casa costruisce ben tre nitide palle gol per vincere la partita, ma sbatte contro un super Vicario, autore di interventi prodigiosi che blindano il pareggio per i bianconeri. Al triplice fischio resta l’applauso del pubblico.

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