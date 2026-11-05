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Europa League, Juventus – AZ Alkmaar finisce 1-2 ma che sofferenza
L’AZ tutto all’arrembaggio fa soffrire la Juve che difende il risultato fino al fischio finale. Termina con un 1-2 all’AFAS Stadium
ALKMAAR – Il prepartita della quarta giornata della fase a campionato di Europa League è segnato dalle coreografie dei tifosi dell’AZ Alkmaar per la rivalità in campo dei due fratelli Koopmeiners, Teun e Peer.
La Juventus parte in pressione con un’occasione di gol al 4′ di Kolo Muani, ma è al 19′ che Teun Koopmeiners segna la rete del vantaggio per i bianconeri trovandosi pronto al limite su assist di Kolo Muani. Il centrocampista di piatto sinistro trova l’angolino.
La Juve in attacco crea occasioni come quella di Kalulu: il francese mette al centro, la difesa respinge sui piedi di Alajbegovic che calcia sfiorando la traversa.
Kolo Muani raddoppia al 37′ per i bianconeri. Gli olandesi perdono un brutto pallone sulla destra che viene conquistato proprio dal francese; triangolo con Woltemade e tiro dell’attaccante che batte il portiere.
Il secondo tempo inizia con un’occasione per parte: al 51′ la onclusione a rientrare di Daal, viene deviata in angolo da un ottimo intervento di Gatti in scivolata. mentre dall’altra parte del campo De Busser sbaglia un passaggio al 53′, intercettato in mediana, aziona Alajbegovic che a tu per tu con l’estremo difensore olandese non trova il tempo per concludere.
L’AZ cerca di reagire e mette pressione ai bianconeri: tre cambi al 63′ cambia l’assetto della squadra sempre più attiva in attacco. Al 74′ per gli olandesi si fa vedere Smit con pochi minuti nelle gambe, ma spreca il pallone per l’1-2: riceve nel cuore dell’area ed è bravo a portarsi il pallone sul destro, ma calcia alto.
La pressione in attacco dell’AZ porta i suoi frutti. all’88’ accorcia le distanze con Meerdink che spinge in porta un cross di Dijkstra che nasce da una grande giocata di Oufkir. Altra possibilità di rete al primo minuto di recupero con un gran colpo di testa di Meerdik respinto da Vicario e poi ribadito in rete. Ma era tutto in fuorigioco.
L’AZ tutto all’arrembaggio fa soffrire la Juve che difende il risultato fino al fischio finale. Termina con un 1-2 all’AFAS Stadium.
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