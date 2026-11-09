Guido Saracco si prepara a candidarsi a sindaco di Torino: presentazione mercoledì della proposta per sfidare Lo Russo e il centrodestra

Guido Saracco è pronto a scendere in campo per la corsa a sindaco di Torino. L’ex rettore del Politecnico dovrebbe presentare la propria candidatura per le elezioni ammnistrative 2027 mercoledì 11 novembre al Bunker, il locale nel quartiere Barriera di Milano. Una scelta che segna l’avvio di un progetto politico civico, con l’ambizione di superare i tradizionali schieramenti e conquistare uno spazio nella competizione per Palazzo Civico.

Guido Saracco è un ingegnere chimico. È nato a Torino il 24 novembre 1965 ed è professore ordinario al Politecnico di Torino, nel dipartimento di Scienza applicata e tecnologia, area delle scienze chimiche. Nel 2018 è stato eletto rettore del Politecnico di Torino, con un mandato fino al 2024. Durante il rettorato ha avuto un ruolo di primo piano anche nei rapporti internazionali dell’ateneo e nei progetti sull’idrogeno. Come ricercatore ha pubblicato 240 articoli scientifici, con circa 9.900 citazioni indicizzate, anche su riviste come Science e Nature Communications.

Ha scritto Chimica verde 2.0, pubblicato da Zanichelli, che propone di imparare dalla natura come combattere il riscaldamento globale. Il suo ultimo libro è Alleati digitali. La nostra IA personale, uscito per Laterza nel 2026, in cui sostiene che controllo, valutazione e decisione finale devono restare sempre all’essere umano. È anche curatore della Biennale Tecnologia, promossa dal Politecnico, la cui quinta edizione è stata inaugurata il 15 aprile 2026.

Saracco punta a costruire un’alternativa sia al sindaco uscente Stefano Lo Russo, che si prepara a cercare la conferma per un secondo mandato dopo una gestione che molti criticano, sia al candidato del centrodestra.

Il progetto dovrebbe articolarsi attorno ad almeno tre liste civiche: una direttamente collegata alla candidatura di Saracco, una di area progressista e una di orientamento liberale e moderato. L’obiettivo è raccogliere consensi tra gli elettori del centrosinistra delusi dall’attuale amministrazione e tra quelli di centrodestra che non si riconoscono in una proposta politica troppo caratterizzata verso destra.

Indubbiamente si tratta di una candidatura che potrebbe creare interessanti novità dato che non sembrano esserci accordi con le forze politiche tradizionali. La scommessa di Saracco è puntare sulla società civile, sulle competenze professionali e su cittadini che negli ultimi anni si sono progressivamente allontanati dalla politica tradizionale.

Saracco ritiene che esista uno spazio elettorale tra i torinesi insoddisfatti dell’attuale amministrazione e considera possibile arrivare al ballottaggio proprio contro Lo Russo, Come dimostra un sondaggio recentemente commissionato. Uno dei principali bersagli della campagna di Saracco sarà l’amministrazione guidata da Stefano Lo Russo. L’ex rettore contesta al sindaco in carico la difficoltà nel costruire un rapporto diretto con la città e nel proporre una visione e delle strategie per il futuro di Torino dopo che è mancata una capacità di interpretare i bisogni dei cittadini. Tra i temi del suo programma elettorale ci sono le trasformazioni del lavoro legate all’intelligenza artificiale, la crisi climatica, l’invecchiamento della popolazione, la necessità di rafforzare le relazioni sociali, l’obiettivo di risolvere i problemi quotidiani dei quartieri, con attenzione alle periferie, ai servizi e alla qualità della vita.

Per arrivare al ballottaggio in una competizione con tre candidati principali potrebbe essere necessario ottenere una percentuali di voti del 20-25%, senza il sostegno diretto di alcun partito. Una sfida importante che Saracco dovrebbe aver valutato con attenzione

Negli ultimi anni l’ex rettore ha sviluppato una significativa attività di divulgazione sui social attraverso video, podcast e incontri pubblici dedicati ai problemi di Torino. L’intenzione è coinvolgere cittadini che non hanno precedenti esperienze politiche e che potrebbero trovare in una candidatura civica una nuova occasione di partecipazione.

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