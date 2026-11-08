CittadiniEconomiaTorino
Carrello della spesa a Torino: ecco quali sono i supermercati più convenienti
Tra il supermercato più economico e quello più caro della città c’è una differenza del 16%
TORINO – L’ultima indagine condotta da Altroconsumo sui supermercati della città evidenzia che il forte legame con le grandi insegne locali paga, soprattutto quando si parla di prodotti di marca.
A dominare la classifica, riportata da Il Fatto Alimentare, della convenienza è infatti Mercatò (insegna piemontese del Gruppo Dimar), che conquista i primi posti della graduatoria cittadina piazzando ben quattro punti vendita ai vertici:
-
I più economici in assoluto: il Mercatò di corso Unione Sovietica 493 e quello di via Filadelfia 232, entrambi con un indice di convenienza pari a 110.
-
Subito dietro: gli indirizzi di via Pasteur e via Sandro Botticelli (indice 111), seguiti da via Carso (112).
Tengono testa i colossi nazionali
Accanto al primato di Mercatò, le grandi catene nazionali tengono bene il passo. A quota 112 si posizionano l’Esselunga Superstore di corso Bramante e lo Spazio Conad “Porte di Torino” di corso Romania. A breve distanza si attesta l’Ipercoop di Parco Dora in via Livorno, con un indice pari a 114.
Lo stesso marchio, prezzi diversi
Anche sotto la Mole si conferma un fenomeno sempre più marcato: la forte variabilità dei prezzi all’interno della stessa catena a seconda della zona. Tra il supermercato più economico della città (indice 110) e quello meno conveniente (indice 126) si registra un divario di ben 16 punti percentuali. Una differenza dettata dalle politiche di prezzo che le catene modulano in base alla concorrenza locale e al quartiere in cui si trovano.
L’oscillazione dei listini emerge in modo netto analizzando i singoli marchi:
-
Pam: è l’insegna con la forbice interna più ampia. Si parte dal punto vendita di corso Traiano 58 (indice 118) per salire a corso Orbassano (120) e corso Bramante (121), fino ai picchi di via Porpora (124) e corso Cosenza 46/B (126), che si attesta come l’indirizzo più caro di tutta Torino. Fare la spesa dello stesso marchio in corso Cosenza anziché in corso Traiano significa pagare gli stessi prodotti l’8% in più.
-
Il Gigante: passa dall’indice 117 del punto vendita di corso Mortara al 121 di corso Marche e via Cigna (4 punti di scarto).
-
Carrefour: gli ipermercati di corso Grosseto e corso Montecucco registrano un indice di 117, mentre il Carrefour Market di corso Cadore sale a 122 (+5%).
-
Prezzi più stabili per Esselunga e Mercatò: pur mostrando listini più omogenei, anche qui si notano variazioni. Esselunga oscilla tra il 112 di corso Bramante e il 115 di corso Traiano; Mercatò varia dal 110 delle sedi più convenienti fino al 114 del punto vendita di via Demargherita.
Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese