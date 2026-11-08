Carrello della spesa a Torino: ecco quali sono i supermercati più convenienti

Pam: è l’insegna con la forbice interna più ampia. Si parte dal punto vendita di corso Traiano 58 (indice 118) per salire a corso Orbassano (120) e corso Bramante (121), fino ai picchi di via Porpora (124) e corso Cosenza 46/B (126), che si attesta come l’indirizzo più caro di tutta Torino. Fare la spesa dello stesso marchio in corso Cosenza anziché in corso Traiano significa pagare gli stessi prodotti l’8% in più.