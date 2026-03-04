TORINO – Il Piemonte ha storia antica e sebbene sia stato protagonista principale del Risorgimento e dell’Unità d’Italia, la regione ha tradizioni ben più radicate nel tempo, tanto che sono molti i castelli e i forti che ancora oggi fanno bella mostra di se sul terriotrio piemontese.

Un giro turistico tra le fortezze del Piemonte prevede preparazione e studio ma oggi vogliamo darvi un piccolo suggerimento e vedere insieme quali sono i 10 castelli più belli da visitare in Piemonte. Come sempre si tratta di suggerimenti soggettivi e se avete altri castelli da segnalarci potete farlo nei commenti all’articolo.

I 10 castelli più belli da visitare in Piemonte

Castello di Grinzane Cavour

Storico maniero nelle Langhe, con vista sulle colline e museo dedicato al Conte di Cavour.

Castello di Barolo

Castello affacciato sui vigneti di Barolo, sede del Museo del Vino.

Castello della Manta

Sovrasta le pianure pre montane del cuneese, anch’esso sede di uno splendido museo.

Castello di Masino

Antico castello FAI con interni affrescati e grande parco storico.

Castello di Govone

Residenza sabauda con parco all’inglese e affreschi nobiliari.

Castello Ducale di Agliè

Magnifico complesso residenziale a due passi da Torino.

Reggia di Venaria Reale

Superba residenza reale sabauda con giardini e allestimenti rinascimentali.

Castello di Rivoli

Antica roccaforte sabauda oggi sede del Museo d’Arte Contemporanea.

Castello di Monticello d’Alba

Ha una particolarità nello svettare delle sue caratteristiche tre torri.



Castello di Serralunga d’Alba

Esempio medievale perfettamente conservato nell’area delle Langhe.

