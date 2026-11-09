Quante strade ci sono a Torino con il numero civico zero?

TORINO – A Torino ci sono vie, corsi e piazze in cui la numerazione degli edifici comincia dal numero zero. Una particolarità poco conosciuta della toponomastica cittadina, che attraversa diversi quartieri e riguarda strade del centro storico, assi viari più importanti e vie delle zone residenziali.

Secondo un elenco dello stradario torinese, sono 30 le denominazioni da prendere in considerazione, contando separatamente anche via Cassini e largo Cassini. Non si tratta di un censimento ufficiale aggiornato di tutti i civici esistenti, ma di una ricognizione delle strade segnalate per questa caratteristica.

Le strade di Torino che hanno il civico zero

L’elenco comprende vie, corsi, piazze e un largo. Ecco le denominazioni individuate.

Via, corso o piazza

Via Santa Teresa

Via dei Quartieri

Via Manzoni

Via Passalacqua

Via Allioni

Corso San Martino

Via Drovetti

Via Principi d’Acaja

Via Netro

Via Michele Amari

Corso Matteotti

Via Bellini

Via Bligny

Piazza Savoia

Via Rubiana

Via Figlie dei Militari

Via Santorre di Santa Rosa

Via Monferrato

Via Cervino

Via Germanasca

Via Santa Croce

Via Santa Giulia

Via Riberi

Corso Galileo Ferraris

Via Magenta

Via Magellano

Via Vespucci

Via Cassini

Largo Cassini

Via Bari

Fonte: elenco delle particolarità topografiche dello stradario di Torino. L’elenco è indicativo e non costituisce una verifica completa della numerazione civica attualmente in vigore.

Dal centro storico alle zone residenziali

Scorrendo le denominazioni, si nota come il fenomeno non sia concentrato in un’unica zona della città. Alcuni riferimenti si trovano nel centro, come via Santa Teresa, via dei Quartieri e via Bligny, mentre altri conducono verso quartieri più esterni, come nel caso di via Michele Amari, via Rubiana e via Bari.

Un gruppo significativo di strade si concentra nei dintorni di piazza Statuto e lungo l’area di via Cibrario. Altre denominazioni sono invece associate alla zona della Gran Madre, a corso Casale e all’area di corso Turati.

La presenza di un civico zero è una particolarità della numerazione stradale: il numero non indica necessariamente un edificio situato all’inizio geometrico della strada, ma dipende anche dal modo in cui è stata organizzata e attribuita la numerazione degli accessi.

Perché esiste il numero civico zero?

La numerazione civica serve a identificare in modo univoco gli accessi agli edifici e agli altri immobili lungo una strada. In Italia, la sua attribuzione segue regole amministrative e criteri stabiliti dalla normativa e dagli enti locali.

Il numero zero può comparire in particolari situazioni legate all’organizzazione della numerazione, alla presenza di accessi specifici o alla storia con cui una strada è stata censita. Per capire perché sia stato assegnato in ciascun caso torinese, sarebbe però necessario verificare la documentazione relativa alla singola via.

Non va inoltre confuso il civico zero semplice con numerazioni particolari come 0/A, 0 bis o altre varianti, né con numeri successivamente soppressi. Gli archivi comunali possono infatti contenere situazioni differenti, comprese attribuzioni storiche che non corrispondono più alla numerazione in uso.

Una curiosità nella geografia quotidiana di Torino

Il numero civico zero è uno di quei dettagli che normalmente sfuggono a chi attraversa la città ogni giorno. Eppure, dietro una numerazione apparentemente banale, si nasconde un piccolo aspetto della storia amministrativa e urbana di Torino.

Le 30 denominazioni individuate rappresentano un punto di partenza per esplorare questa particolarità. Per stabilire quante siano effettivamente le vie con un civico zero oggi attivo sarebbe necessario incrociare l’elenco con la banca dati comunale aggiornata della numerazione civica.

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