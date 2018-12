Primarie PD Piemonte: primo Mauro Maria Marino con il 41,52%

Domenica 16 dicembre 2018 si sono svolte le primarie aperte per l’elezione del’elezione del Segretario e dell’Assemblea Regionale del Partito Democratico del Piemonte. Pubblichiamo di seguito il comunicato stampa diffuso il giorno dopo la consultazione:

La Commissione Regionale Congresso preso atto dei dati provvisori non definitivi pervenuti dalle Federazioni comunica:

Affluenza – Votanti oltre 13.000

Con le seguenti percentuali:

Monica Canalis 22,51%

Mauro Maria Marino 41,52%

Paolo Furia 35,97%

Secondo il Regolamento “qualora nessun candidato abbia riportato la maggioranza assoluta il presidente della Commissione Congresso indice in apposita Assemblea il ballottaggio a scrutinio segreto tra i due candidati collegati al maggior numero di componenti l’Assemblea Regionale e proclama eletto il Segretario il candidato che riceve il maggior numero di voti validamente espressi”

Nella giornata di mercoledì 19 dicembre la Commissione si riunirà per prendere atto dei dati definitivi e proclamare i Componenti dell’Assemblea regionale collegati ai tre candidati.

In quella seduta verrà decisa la data dell’Assemblea Regionale.