Aperture e chiusure dei musei durante il Natale 2018 a Torino

Durante il Natale si ha più tempo anche per la cultura e molti musei e mostre sono aperti. Vediamo quali:

Museo Nazionale del Risorgimento (via Accademia delle Scienze 5)

Chiuso: 24, 25 dicembre e 1° gennaio.

Segnaliamo 29 dicembre alle 15 “L’Italia: una magica Storia” visite teatrali di Museiamo; fino al 6 una personale di Nathlie Provosty; 30 dicembre e 5 gennaio visita virtuale “La Storia tra tecnologia, scienza e illusione”. Per info e prenotazioni: www.museorisorgimentotorino.it

Musei Reali Torino (piazzetta Reale)

Chiusi: 24, 25, 31 dicembre e 1° gennaio.

Segnaliamo: “Tutti gli ‘Ismi’ di Armando Testa” (chiusa il 24 e 25 ma aperta il 31 dalle 10 alle 14 e l’1° gennaio dalle 15 alle 19) ingresso da via XX settembre 86 con biglietto a parte; “Van Dyck. Pittore di Corte” (aperta il 24 e 31, dalle 9 alle 15; il 25 dalle 15 alle 19; l’1° gennaio, dalle 12,30 alle 19) ingresso da via XX settembre 86 con biglietto a parte; accensione scenografica della Cupola della Cappella della Sindone esclusivamente nei giorni 24, 25 e 26 dicembre; 27 dicembre e 3 gennaio alle 17 visita a tema “Un dialogo prodigioso: matematica e luce nella Cappella della Sindone”; 5 gennaio alle 16,30 visita a tema e laboratorio “ Incantatori di draghi: quando i santi compivano magie”. Per info e prenotazioni: www.museireali.beniculturali.it

Fondazione Torino Musei – Palazzo Madama (piazza Castello); Galleria d’Arte Moderna (via Magenta 31) – Museo d’Arte Orientale (via San Domenico 11)

Chiusa: 25 dicembre.

Aperture ridotte fino alle 14 il 24 e 31 dicembre per la GAM e il MAO; il 1° gennaio dalle 14 alle 18 Palazzo Madama.

Segnaliamo: 29 dicembre alle 15:30 visita guidata “Madame reali: cultura e potere da Parigi a Torino”; 27 dicembre alle 15:30 visita teatrale“Madame reali: cultura e potere da Parigi a Torino” a Palazzo Madama; 26 e 29 dicembre alle 15:30 “La Sindone e la sua immagine. Storia, arte e devozione” a Palazzo Madama; 26 dicembre e 6 gennaio alle 11:30 e 29, 30 dicembre e 5 gennaio alle 16 visita guidata “Laura Grisi. Le opere filmiche (1968-1972)” e “Apollinaire e l’invenzione surréaliste” alla GAM; 26 dicembre e 4 gennaio alle 16:30 visita guidata e a tema “Sfumature di terra. Ceramiche cinesi dal X al XV secolo” e “Tattoo. L’arte sulla pelle” al MAO; 27 dicembre alle 15 attività per famiglie “Tra cielo e terra” sui Macchiaioli alla GAM; 6 gennaio alle 15:30 visita guidata “Musica e parole in onore del Santo Sudario”a Palazzo Madama; il 6 gennaio alle 15:30 visita a tema “Sfumature di terra”. Per Info e prenotazioni: www.fondazionetorinomusei.it – www.palazzomadamatorino.it – www.gamtorino.it – www.maotorino.it

Museo Egizio (via Accademia delle Scienze 6)

Chiuso: 25 dicembre.

Aperture prolungate: 31 dicembre dalle 9 alle 18:30; dal 26 al 30 dicembre dalle 9 alle 21.

Segnaliamo: 28, 30 dicembre tre percorsi “Formule magiche, storie e incantesimi sulle sponde del Nilo” (alle 10,10), “Potere magico degli amuleti egizi” (alle 15) e “Magia e prodigi dell’antico Egitto” (alle 18,30); 27, 29 e 31 dicembre alle 10:10 visita guidata per famiglie “Merit: trucchi e segreti di bellezza”; 27 e 29 dicembre alle 18:30 nuova visita guidata “Museo Egizio Nascosto”. Per info e prenotazioni: www.museoegizio.it

Museo Nazionale del Cinema (via Montebello 20/A)

Aperture ridotte: 24 e 31 dicembre dalle 9 alle 18; 25 dicembre e 1° gennaio dalle 15 alle 20.

Segnaliamo: dal 25 dicembre al 6 gennaio alle 11 visita a tema “Giochi e racconti prima dei Lumière”; 28 dicembre alle 16:30 percorso con laboratorio “Buon compleanno cinematografo!”; 29 dicembre alle 17 “Senti chi parla! La magia del doppiaggio”; 6 gennaio alle 16:30 “Trucchi e magie con la Befana!”. Per info e prenotazioni: www.museocinema.it

Pinacoteca Giovanni e Marella Agnelli (Via Nizza 230/103)

Chiusa: 24, 25 dicembre.

Aperture ridotte: 31 dicembre dalle 10 alle 15; 1° gennaio dalle 15 alle 19

Segnaliamo: 29 dicembre alle 16 visita a tema “A spasso con Matisse”; 30 dicembre alle 16 laboratorio “Dialoghi di paesaggi e figure”; 6 gennaio “Una befana vola sulla città”. Per info e prenotazioni: www.pinacoteca-agnelli.it

Pinacoteca dell’Academia Albertina (via Accademia Albertina 8)

Chiusa: 25 dicembre e 2 gennaio

Segnaliamo: fino al 27 gennaio mostra “Ad acqua. l’acquarello all’Accademia Albertina e in Piemonte dal Novecento a oggi”. Per info: www.pinacotecalbertina.it

Castello di Rivoli – Museo d’Arte Contemporanea (piazza Mafalda di Savoia)

Chiuso: 24, 25, 31 dicembre e 1° gennaio.

Segnaliamo: mostre in corso “Nalini Malani: La rivolta dei morti. Retrospettiva 1969-2018”e “Hito Steyerl. The City of Broken Windows / La città delle finestre rotte”.

Per info: www.castellodirivoli.org

Fondazione Sandretto Re Rebaudengo (via Modane 16)

Chiusa: 24, 25, 26 e 31 dicembre.

Segnaliamo: mostre in corso “Wil-o-Wisp” di Rachel Rose, “Vanilla Isis” di Andra Ursuta, “Il Gufo con gli occhi laser” di Monster Chetwynd e “Opere dalla Collezione Sandretto Re Rebaudengo” di Lynette Yiadom-Boakye. Per info: www.fsrr.org

Museo dell’Auto ( corso Unità d’Italia 40)

Aperture ridotte: 25 dicembre e 1° gennaio dalle 14 alle 19.

Segnaliamo: mostra in corso “Rosso Fioravanti”; 29 dicembre alle 11 visita guidata “Asfalto e polvere di stelle. La storia del cinema su quattro ruote”; 30 dicembre e 6 gennaio alle 15 laboratorio “Decoramauto”; 1° gennaio alle 16 visita guidata e laboratorio “Autocalendario. Capodanno al Mauto”; per tutte le feste “F1 Simulator” su circuiti famosi. Per info e prenotazioni: http://www.museoauto.it

Reggia di Venaria (Piazza della Repubblica, 4)

Chiusa: 25 dicembre.

Apertura ridotta: 1° gennaio dalle 11 alle 18:30

Segnaliamo: mostre in corso “Easy Rider” e retrospettiva di Elliott Erwitt. Per info: www.lavenaria.it

Ricordiamo che le casse dei musei chiudono una mezz’ora prima dell’orario indicato e che è consigliabile informarsi sui siti dei musei, delle fondazioni e delle pinacoteche per eventuali variazioni.

Foto di Gianni Careddu