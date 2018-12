Un solo punto per i granata che, nell’ultima partita del girone di serie A, non vanno oltre l’1 a 1 contro la Lazio. All’Olimpico i granata passano in vantaggio con un gol di Belotti su calcio di rigore al 48esimo del primo tempo. Al 632esimo, però, i biancocelesti pareggiano con Milinkovic.

Il Torino chiude il girone di andata a 27 punti.