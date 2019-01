Una donna di 70 anni investita e uccisa da un camion a Borgo San Dalmazzo, in via Vittorio Veneto. L’investimento, che al momento è ala vaglio degli inquirenti per accertarne la dinamica, è avvenuto poco prima delle 11.00.

Sul posto sono intervenuti carabinieri e croce rossa. La strada è stata chiusa al traffico. Per la donna non c’è stato nulla da fare.