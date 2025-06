CUNEO – La 36ª edizione della Granfondo internazionale La Fausto Coppi Generali si è conclusa oggi, domenica 29 Giugno, a Cuneo con la vittoria di due atleti piemontesi del team OM.CC: Matteo Raimondi e Annalisa Prato. Oltre 2.500 iscritti da 42 Paesi e 2.200 partenti hanno preso parte alla maratona ciclistica più attesa del Nord-Ovest.

Nel percorso mediofondo (111 km e 2550 m di dislivello), i vincitori assoluti sono stati Marco Provera (Mentecorpo Cicli Drigani) e Martina Cavallo (OM.CC).

La granfondo (172 km e 4300 m di dislivello), rinnovata quest’anno con l’introduzione del Colle di Sampeyre, ha invece incoronato Raimondi e Prato.

Completava l’offerta il tracciato non competitivo Fauniera Classic (101 km).

Il lungo weekend di eventi ha preso il via giovedì 26 giugno con la pedalata “Coppi de Tierra”, dedicata all’Argentina, Paese ospite 2025. Venerdì 27 spazio alla prima edizione della Run The Night – Karhu x CDF, una mezza maratona notturna solidale, mentre sabato 28 si è svolto un intenso programma tra cui il doppio annullo filatelico di Poste Italiane, alla presenza della presidente Silvia Rovere.

Suggestiva anche la tradizionale Cerimonia delle Nazioni: da via Roma a piazza Galimberti, le bandiere dei 42 Paesi hanno sfilato guidate dall’Ambasciatore argentino in Italia, Marcelo Martin Giusto, e dagli organizzatori Davide Lauroed Emma Mana (ASD Fausto Coppi on the Road).

Durante la cerimonia è stata letta la benedizione ufficiale del Santo Padre Leone XIV rivolta a tutti i ciclisti.

