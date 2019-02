Il Tar del Piemonte ha rigettato il ricorso della la società che voleva realizzare il progetto nel parco del Valentino a Torino. Secondo il Tar la ruota panoramica sarebbe “in contrasto con i valori naturalistici del parco e non coerente con le valenze storiche e paesaggistiche”. In base a quanto emerge dalla sentenza, la “la Soprintendenza si rende sin da subito disponibile a un immediato confronto” per valutare altre zone.