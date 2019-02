Duello Lega e M5s: se si finanziano le Atp Finals si deve concederlo anche alle Olimpiadi 2026

Ieri mattina, 19 febbraio, a Roma si è riunito il tavolo tecnico sui Giochi Olimpici Invernali 2026 e si è messa in discussione la promessa fatta dal sottosegretario leghista Giancarlo Giorgetti di concedere come garanzia dello Stato 78 milioni per le Atp Finals a Torino perché, dice Luca Zaia, anche le Olimpiadi in quanto grande evento devono essere finanziate. Il Movimento 5 Stelle aveva imposto che, se Milano e Cortina avessero ottenuto l’organizzazione dei Giochi 2026, avrebbero dovuto farlo senza un euro dallo Stato e le due regioni, Veneto e Lombardia, governate dalla Lega, sono pronte, ma ora le carte sono cambiate. Torino, guidata dal M5s, ha ancora tempo fino al 27 febbraio per presentare la sua candidatura alle ATp Finals e senza la garanzia di 78 milioni non ci sono le condizioni richieste dall’Atp per organizzare il torneo degli otto migliori tennisti al mondo per cinque anni, dal 2021 al 2026.

Il M5s non vuole mercanteggiare, ma la partita è chiara, se si finanziano le Atp Finals si devono finanziare anche le Olimpiadi. E nonostante gli sforzi della Sindaca Appendino, se non si smuoverà la posizione del suo partito, allora sfumerà l’ennesimo grande evento a Torino.