Beppe Grillo contestato da un gruppo di No Vax davanti al teatro Colosseo di Torino

Un gruppo di qualche decina di attivisti No Vax ha contestato Beppe Grillo fuori dal teatro Colosseo di Torino dove il comico e politico ha portato in scena il suo spettacolo Insomnia.

Secondo i manifestanti il fondatore del Movimento 5 stelle: “si è venduto a Big Pharma firmando il manifesto pro vaccini del medico Roberto Burioni. Quando è nato il Movimento era per la legalità e contro l’immunità ora che sono stati eletti fanno tutto il contrario”

Il volantino distribuito racconta la posizione dei manifestanti: “Più che di ‘Insomnia’ Grillo sembra soffrire di amnesia Fino a qualche anno fa, nei suoi spettacoli, i vaccini venivano messi in discussione per sicurezza e efficacia e le multinazionali del farmaco venivano accusate delle peggiori nefandezze. Poi, il 10 gennaio, Grillo, che diceva mai con il Pd, ha sottoscritto il famigerato patto trasversale per la scienza firmato anche da Matteo Renzi e Roberto Burioni”.