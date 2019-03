Arrestato il pusher della “movida”: aveva eroina, cocaina e MDMA

La Polizia di Stato della Questura di Torino ha arrestato, durante i controlli per il contrasto e la repressione dello spaccio di stupefacenti dei luoghi della cosiddetta “movida” torinese in piazza Vittorio Veneto, un cittadino albanese, P.A., di 25 anni per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Il pusher è stato notato dai poliziotti della Squadra Mobile in piazza Vittorio Veneto mentre prendeva contatti e cedeva sostanze a giovani ragazzi. I poliziotti hanno seguito i movimenti dello spacciatore senza farsi notare e sono riusciti a coglierlo in flagranza di reato, mentre cedeva una dose di stupefacente a un acquirente in via della Rocca. Addosso, nascosto negli slip aveva 23 ovuli di cocaina, 23 di eroina e 25 pasticche di MDMA, del tipo NINTENDO/PARTY. Inoltre aveva con sé un telefono cellulare e quasi 200 euro in contanti.