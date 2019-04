Bagno di folla per Salvini a Biella e (meno) a Torino: se in Piemonte vince la Lega la Tav si fa

Circa 4000 persone hanno riempito piazza Vittorio Veneto oggi pomeriggio a Biella per ascoltare Matteo Salvini. Un vero e proprio bagno di folla che il ministro non ha mancato di far notare. “Se vinceremo in Piemonte, la Tav si farà”, una delle promesse fatte dal palco.

In diretta da Biella, siete tantissimi!!! Posted by Matteo Salvini on Saturday, April 27, 2019

Meno gente (comunque un migliaio di persone) anche in piazza Carlo Alberto a Torino in serata, dal cui palco Salvini ha dato appuntamento per la manifestazione di Milano.