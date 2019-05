Casale Monferrato, in camper al “Rave Party”: pregiudicato arrestato per spaccio di droga

Nel corso dell’ultimo fine settimana, la Compagnia Carabinieri di Casale Monferrato, in seguito alla manifestazione non autorizzata denominata “Rave Party”, iniziata nella nottata di sabato nel Comune di Frassineto, località Torretta, ha impiegato nel controllo del territorio di competenza circa 60 uomini e 30 mezzi, identificando 35 veicoli e 70 persone, molte delle quali pregiudicate o con precedenti di polizia.

Durante la perquisizione di un camper, fermato a frazione Terranova di Casale Monferrato, la pattuglia della Stazione Carabinieri di Cerrina ha trovato 25 confezioni di anfetamina pari a 20 grammi, 4 confezioni di sostanza stupefacente MDMA pari a 37 grammi, 14 grammi di hashish, 37 grammi di marijuana e degli strumenti per il consumo di droga. Nel gruppo di 5 giovani dai 17 ai 24 anni che era a bordo del camper, è stato identificato C.A., 24 anni pregiudicato residente in Lombardia, come il proprietario della droga e perciò è stato tratto in arresto per spaccio di sostanze stupefacenti. Il 24enne è stato trasferito nella serata di lunedì 20 maggio nel carcere di Vercelli, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.