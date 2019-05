I dati definitivi sull’aflfuenza alle urne per le elezioni europee e regionali 2019 sono i seguenti. Alle europee in Italia ha votato circa il 55%, in Piemonte il dato è intorno al 65%.

Per quanto riguarda le elezioni regionali del Piemonte i votanti sono stati il 64% degli aventi diritto. (I dati non sono ancora definitivi)

Potete seguire lo scrutinio delle europee in diretta sul nostro speciale.