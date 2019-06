Vercelli. Bufera per fotomontaggio sulla sindaca postato su Facebook da deputato della Lega

Un fotomontaggio postato su Facebook da Paolo Tiramani, deputato della Lega, che a Vercelli sostiene il candidato del centrodestra Andrea Corsaro, scatena la polemica. Il parlamentare ha pubblicato due immagini della candidata di centrosinistra, la sindaca uscente Maura Forte: truccata e sorridente, la prima, con la scritta “quello che ti vogliono far credere”, grigia la seconda, bollata come “la verità”.

“Non è questione di estetica – scrive Tiramani nella didascalia -: la sinistra, come le sue bugie, ha le gambe corte”. Quanto basta per scatenare le critiche nei confronti del parlamentare. “Vorrei portare la solidarietà mia e di tutto il gruppo per il vile attacco ricevuto da Maura Forte in questi giorni dai suoi avversari al ballottaggio – si legge sulla pagina Facebook del Pd Piemonte -; un attacco sulla persona, che rappresenta con chiarezza l’idea che i leghisti hanno delle donne”.