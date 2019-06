Lunedì il ricordo dei due motociclisti di Torino morti in un incidente in florida

I familiari e gli amici di Francesco Vitagliano e Bruno Di Cosimo, i due appassionati di motociclismo torinesi morti in un incidente in Florida hanno annunciato che lunedì sera si terrà una cerimonia in loro memoria.

Lunedì sera alle ore 19.30 ci troveremo nel parco della Sacra Famiglia di Via Rosolino Pilo 24 per salutare i nostri amici Francesco e Bruno. Abbiamo deciso di condividere questo momento con chiunque abbia piacere di unirsi in preghiera con le nostre famiglie.

Francesco tornerà nella sua Sant’Agata di Puglia come da suo volere dove verrà celebrato il funerale in data da definire

Su Facebook scrivono i colleghi di Francesco Vitagliano