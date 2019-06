Aveva cinque quintali di sigarette di contrabbando in un doppio fondo del furgone: fermato 40enne

Le operazioni della Guardia di Finanza quale Polizia Economico Finanziaria a tutela della concorrenza e del mercato, nonché della vigilanza su diritti di confine e dei monopoli sono iniziate con il fermo di un 40enne nei pressi del mercato di corso Racconigi a Torino: l’uomo aveva nel furgone 50 chili di sigarette risultate di contrabbando dalla Romania e dall’Ucraina. Nonostante fosse sulla carta senza lavoro, il 40enne aveva intestato a suo nome tre furgoni, usati per consegnare le stecche in tutta la città.

Le occultava in borse della spesa con altre merci comuni per non essere notato. Il prezzo era di 35 euro a stecca per le sigarette di numerose marche, le quali sono state rinvenute anche in due garage in via Gian Francesco Re nel quartiere Parella e in via Cuorgnè a Grugliasco, affittati dall’uomo senza regolare contratto. In uno dei furgoni inoltre aveva nascosto in un doppio fondo 5 quintali di sigarette, che sono state sequestrate dalla guardia di finanza, gruppo pronto impiego grazie all’assistenza dei vigili del fuoco, che sono dovuti intervenire per aprire un sofisticato sistema meccanico di sicurezza installato dal 40enne. L’uomo ora è accusato di contrabbando e rischia fino a 5 anni di carcere. Nei prossimi giorni saranno ascoltati anche i clienti.