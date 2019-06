Rivoluzione nelle parrocchie in provincia di Cuneo: cambia il parroco in 40 parrochie

Dato che negli ultimi mesi cinque parroci della Diocesi di Cuneo hanno presentato al Vescovo la rinuncia all’ufficio per raggiunti limiti di età il Vescovo di Cuneo e di Fossano Piero Delbosco

ha disposto una serie di trasferimenti e nomine, con decorrenza dal 1 settembre 2019, che riguardano tutte le zone pastorali della Diocesi di Cuneo, dalle valli al capoluogo, coinvolgendo oltre 40 parrocchie. Le Unità pastorali, ovvero le aggregazioni di parrocchie che hanno lo stesso parroco, destinate ad una sempre maggiore integrazione tra loro, diventano 15, con l’aumento delle parrocchie coinvolte da 46 a 58, per cui rimangono soltanto 24 parrocchie non aggregate nella forma stabile dell’Unità pastorale.

Nella zona pastorale Valle Grana, le 9 parrocchie dei comuni di Valgrana, Montemale, Monterosso Grana, Pradleves e Castelmagno, già costituite in Unità pastorale, avranno come unico parroco don Giuseppe Costamagna, aiutato dal vicario parrocchiale don Roberto Gallo e dall’emerito don Bruno Meinero, oltre che da don Carlo Isoardi. Inoltre anche le 4 parrocchie del comune di Caragliovengono ora costituite in Unità pastorale e avranno come parroci in solidumdon Antonio Gandolfo, moderatore, don Roberto Durbano e don Gianmaria Giordano, aiutati dagli emeriti don Guido Abbà e don Carlo Lamberto.

Nella zona pastorale Valle Stura, le 8 parrocchie dei comuni di Aisone, Vinadio, Sambuco, Pietraporzio e Argentera, già costituite in Unità pastorale, continueranno ad avere come unico parroco don Giuseppe Viada, aiutato dall’emerito don Giovanni Rivoira.

Nella zona pastorale Valli Gesso e Vermenagna, le 4 parrocchie dei comuni di Valdieri ed Entracque, che già collaboravano, vengono costituite in Unità pastorale, e avranno come unico parroco don Alberto Aimar, aiutato dall’emerito don Mario Panuello. Inoltre un sacerdote dell’India, in cooperazione missionaria nella Diocesi di Cuneo già a partire dal 1 luglio, aiuterà i parroci della Valle Vermenagna, in particolare a Limone Piemonte: don John Barthalom Kumar Polneedi, della Diocesi di Vijayavada, nello stato dell’Andhra Pradesh.

Nella zona pastorale Valle Colla, le 2 parrocchie di San Bartolomeo in Boves e di Castellar di Bovesvengono costituite in Unità pastorale e avranno come unico parroco don Bruno Mondino, aiutato dagli emeriti don Mario Bruno e don Benvenuto Fantino, con il sostegno dei collaboratori pastorali Alessio Donna, ora diacono e prossimamente sacerdote, e don Giuseppe Pellegrino jr, nominato anche Rettore del Seminario vescovile di Cuneo, in sostituzione di don Andrea Adamo che i Vescovi delle cinque diocesi della provincia di Cuneo hanno designato come Preside delle Studio Teologico Interdiocesano di Fossano.

Nella zona pastorale Cuneo Oltregesso, le 3 parrocchie di Madonna delle Grazie, Bombonina e Tetti Pesio, già costituite in Unità pastorale, avranno come unico parroco don Paolo Revello, aiutato dal collaboratore pastorale don Giovanni Michele Gazzola. La parrocchia di Borgo San Giuseppecontinua ad avere come parroco don Piero Luigi Martini, così come le parrocchie di Spinetta e Roata Canale, costituite in Unità pastorale, rimangono affidate all’unico parroco don Eraldo Serra: tuttavia vengono aggregate a Madonna delle Grazie, Bombonina e Tetti Pesio, sotto il coordinamento di don Serra, in modo da costituire una sola Collaborazione pastorale, soprattutto negli ambiti della pastorale dei ragazzi e dei giovani, che saranno animati dal giovane parroco don Revello. Infine le 3 parrocchie di Riforano, Castelletto Stura e Montaneravengono ora costituite in Unità pastorale e avranno come parroci in solidumdon Giovanni Battista Riberi, moderatore, e don Giorgio Maccario.

Nella zona pastorale Cuneo Oltrestura, la parrocchia di San Defendente in Confreriaavrà come nuovo parroco don Giovanni Ferro. Inoltre le 3 parrocchie di Ronchi, Roata Rossi e San Benigno, che già collaboravano, vengono costituite in Unità pastorale, e avranno come parroci in solidum don Pietro Giraudo, moderatore, e don Carlo Berrone, aiutati dall’emerito don Luigi Musso. Infine le 6 parrocchie dei comuni di Cervasca e Vignolo, che già collaboravano, vengono costituite in Unità pastorale, e avranno come parroci in solidum don Antonino Arneodo, moderatore, e don Mariano Bernardi, aiutati dal vicario parrocchiale don Guido Revelli e dagli emeriti don Aldo Blesio e don Luciano Mattalia.

Nella zona pastorale Cuneo Città, la parrocchia del Sacro Cuore di Gesù avrà come nuovo parroco don Giovanni Quaranta, che viene sostituito a Centallo, nella diocesi di Fossano, dal parroco uscente don Mariano Riba. Anche la parrocchia di san Giovanni Boscoavrà un nuovo parroco, il salesiano don Mauro Mergola. Inoltre le 3 parrocchie della Cattedrale, di Santa Maria e di Sant’Ambrogio, nel centro storico, che già collaboravano, vengono costituite in Unità pastorale e avranno come unico parroco don Mauro Biodo, aiutato dall’emerito don Lorenzo Giraudo e dagli altri canonici della Cattedrale. Infine la parrocchia di San Paolo, sempre affidata al parroco don Giovanni Falco, avrà come nuovo vicario parrocchiale don Dario Bottero, nominato anche con il compito di coordinare la pastorale dei ragazzi e dei giovani di tutte le parrocchie della zona Cuneo Città.