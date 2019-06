Il maltempo fa danni a nord di Torino. Grandine e uragano a San Mauro, Gassino, Chivasso e Settimo Torinese. Metro Porta Susa e Vinzaglio chiuse per allagamento

Il maltempo che ha fatto danni a Torino non ha trascurato i comuni a nord della città martoriando San Mauro, Gassino, Chivasso e Settimo Torinese. Nelle prime ore del pomeriggio una fortissima grandinata è arrivata sulla zona nord di Torino.

Al momento (20.21) le stazioni della metropolitana di Porta Susa e Vinzaglio sono chiuse per allagamento. I treni non effettuano la fermata. In Corso Re Umberto 47 è caduto un secondo albero sulla linea aerea del tram. Linea 15 gestita con bus.

Nel pomeriggio gravi danni in diverse parti della città con vetri distrutti e auto danneggiate.

Il temporale ha portato giù le foglie dagli alberi coprendo strade e macchine. Il traffico in tilt in buona parte dei corsi più importanti.

Il sottopasso di corso Regina Margherita sotto Porta Palazzo e lungo Stura Lazio sono chiusi al traffico per allagamenti mentre in corso Cairoli il traffico è rallentato.

+++Aggiornamento +++

Invece in corso Re Umberto, all’altezza del numero 41, è caduto un albero sulla strada.

La circolazione delle linee 15 e 16 è interrotta a causa della caduta di un ramo sulla linea in Corso Peschiera.

In zona Sassi si è segnalato un blackout.

LEGGI ANCHE Meteo: Allerta gialla per le zone a nord del Po

San Mauro Torinese

Ecco il nostro palazzo com’è ridotto dopo la grandine Posted by Michela Antonioli on Friday, June 21, 2019

Causa caduta di rami sulla rete aerea, in zona Crocetta, con conseguente impossibilità di transito delle motrici tramviarie, le linee 10, 15, 16 circolare destra e 16 circolare sinistra, subiscono limitazioni e deviazioni di percorso.

Inoltre, a causa di copiose infiltrazioni di acqua, è attualmente chiusa, nella sola direzione Fermi, la stazione della Metropolitana di PORTA SUSA.

Stazione metro Porta Susa

+++ Aggiornamento +++

Aggiornamento sui danni dovuti al maltempo. In corso degli Abruzzi 40 un ramo è caduto sulla carreggiata, un altro ramo è caduto in corso Peschiera 145 all’angolo con corso Ferrucci. L’albero di corso Re Umberto 41 ha radici esposte ed è sotto osservazione dei Vigili del fuoco.

La grandinata in corso a Torino sta facendo seri danni, qui spacca i vetri delle finestre in Via Baltea 3 Posted by Quotidiano Piemontese on Friday, June 21, 2019

LEGGI ANCHE Fortissima grandinata con pioggia torrenziale e vento su Torino Nord: danni importanti in città

In piazza Crispi due famiglie sono state costrette a lasciare l’appartamento per infiltrazioni d’acqua. La sede della Circoscrizione 7 di corso Vercelli 15 risulta inagibile, , per via della possibile permanenza di acqua nelle controsoffittature. Inagibilità anche per la piscina Cecchi e per la bocciofila Fortino. In corso Vigevano 41 uno stabile è stato evacuato.