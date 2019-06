Meteo, in Piemonte punte anche oltre 40 gradi per almeno 5-7 giorni

L’ondata di caldo sarà eccezionale per intensità e durata, con temperature sui 33-35 °C per almeno 5-7 giorni e punte anche oltre 40 °C tra giovedì e venerdì, valori che si avvicineranno e talora supereranno i record storici. Lo rende noto il Centro Meteo Piemonte che spiega che “rispetto alle più recenti ondate di calore, l’umidità non particolarmente elevata limiterà la sensazione di afa, ma vista l’intensità, il disagio per il caldo sarà comunque molto elevato, in particolare per le persone debilitate, e le temperature rimarranno prossime ai 30 gradi fino alla tarda serata”.

Nella giornata odierna, continua, “l’anticiclone africano ha iniziato a far sentire i suoi primi effetti anche sul Piemonte con temperature perlopiù comprese tra 32-33°C ma con punte che hanno sfiorato anche i 34°C. Domani ulteriore aumento delle temperature con qualche picco di 34-36°C, Mercoledì si salirà ancora a 36-38°C e tra Giovedì e Venerdì, laddove avverrà la compressione adiabatica e ci sarà un leggero effetto Fohn, le temperature potranno arrivare fino a 40-41°C. Caldo quasi infernale invece tra Spagna e Francia dove l’anticiclone africano avrà i suoi massimi effetti, si supereranno abbondantemente i 40°C con punte di 45-47°C in Spagna.