“Supereroi e Radiazioni – Il Ruolo della Fisica Medica nei fumetti Marvel” arriva a Torino

AIFM (Associazione Italiana di Fisica Medica) invita il pubblico a scoprire la Fisica medica attraverso la sua mostra itinerante “Supereroi e Radiazioni – Il Ruolo della Fisica Medica nei fumetti Marvel” che, organizzata in collaborazione con WOW Spazio Fumetto – il Museo del Fumetto di Milano, guiderà il pubblico in un fantastico viaggio alla scoperta del mondo delle radiazioni. Sarà lo stesso Presidente dell’Associazione, il Dr. Michele Stasi, ad aprire la mostra con una conferenza, aperta al pubblico dal titolo “Ma le radiazioni fanno davvero paura?” che si terrà Mercoledì 4 luglio dalle 18.00 alle 20.00.

La sede della Mostra sarà all’interno di “Uomo Virtuale. Corpo, Mente, Cyborg” ospitata all’interno del Mastio della Cittadella di Torino.

AIFM, che da sempre reputa importante il contatto diretto con il pubblico, ha colto al volo l’opportunità offerta dall’INFN (Istituto Nazionale di Fisica Nucleare) per cercare di raggiungere questo obiettivo attraverso la presentazione del Dr. Stasi volto a rispondere alle più comuni perplessità in ambito di radiazioni e con la Mostra “Supereroi e Radiazioni” nata per avvicinare il pubblico al mondo della fisica medica passando però attraverso quello più noto dei fumetti. La Mostra descriverà la nascita e l’evolversi dei diversi supereroi Marvel, resi tali grazie alle radiazioni, in parallelo all’evoluzione tecnologica avvenuta nell’utilizzo delle radiazioni da parte della figura del Fisico Medico, moderno “supereroe” nella lotta contro il cancro.

Otto pannelli formati da tre lati per presentare in maniera unica Ant-Man, i Fantastici Quattro, l’incredibile Hulk, Spider-man, gli X-Men, Devil e Magneto. La storia di questi supereroi che hanno ottenuto speciali superpoteri grazie al contagio da radiazioni, sarà affiancata dalla dettagliata spiegazione del tipo di radiazione coinvolta.

Sono diversi i tipi di radiazioni alle quali si è quotidianamente sottoposti: dalle radiazioni naturali provenienti dallo spazio (raggi cosmici) e dalla Terra a quelle prodotte dall’uomo per scopi medici (ad esempio le radiografie) e non (ad esempio forni a microonde e cellulari). Il vivere sempre “sotto” radiazioni può essere però fonte di paure e ansie soprattutto in chi legge frequentemente notizie inesatte pubblicate su siti spesso poco attendibili. Con lo scopo di fare chiarezza, Michele Stasi presenta le varie fonti delle radiazioni e i diversi effetti che esse possono causare, avvalendosi anche di molte curiosità legate ai fumetti e al cinema.

“Il nostro obiettivo è quello di spiegare al pubblico– dichiara Michele Stasi, Presidente AIFM – come la scienza possa contribuire al miglioramento della salute di tutti e in particolare raccontare i concetti legati alla protezione dei pazienti, sottoposti a diagnosi o terapia con radiazioni. E’ da tempo che ci stiamo muovendo su questa strada anche in vista della nuova Direttiva 2013/59/Euratom, che l’Italia avrebbe dovuto recepire entro il 6 febbraio 2018,e che recepisce norme fondamentali di comportamento per la protezione contro le radiazioni. “La conferenza – continua Stasi – è uno strumento per spiegare al pubblico, in modo divulgativo, quali sono gli effetti delle radiazioni, come proteggersi, ma anche come sfruttare gli stessi effetti a scopo medico ”.

La mostra dedicata ai supereroi sarà aperta dal 4 luglio fino a metà settembre secondo gli orari di apertura della Mostra “Uomo Virtuale. Corpo, Mente, Cyborg”.