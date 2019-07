Meteo: è ancora allerta gialla per temporali e possibili grandinate

“Allerta gialla. Ancora condizioni di instabilità sulla regione in particolare a sud del Po”. E’ quanto fa sapere l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale che sul proprio sito scrive: Intrusioni di aria fresca in quota favoriscono il cedimento dell’altra pressione nord africana sul Piemonte determinando nuovamente un aumento dell’instabilità atmosferica per il pomeriggio odierno con temporali e possibili grandinate determinando allerta gialla a sud del Po.

Progressiva attenuazione delle precipitazioni e successivo esaurimento dei fenomeni dalla serata.

Domani cielo prevalentemente soleggiato con addensamenti irregolari sul settore appenninico di confine e sull’alto Piemonte.

Nella giornata di ieri si sono verificate precipitazioni a carattere di rovescio che sono state moderate e localmente forti.

I valori più significativi sono stati registrati a: Mottarone (VB) con 72 mm e Omegna Lago d’Orta (VB) con 67mm.

La stazione di Vercelli ha registrato un massimo di 37 mm in un’ora.