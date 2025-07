Torino: quattro persone sono state denunciate per aver imbrattato la sede Rai e la sede di Fratelli d’Italia

TORINO – Nella mattinata di oggi la polizia di Stato della Questura di Torino, nell’ambito di un’attività di indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Torino, ha eseguito 4 perquisizioni domiciliari delegate nei confronti di altrettanti soggetti indagati a vario titolo per i reati di danneggiamento, minacce aggravate, imbrattamento e travisamento.

Gli stessi sono stati deferiti dalla Digos nell’ambito delle indagini per i fatti verificatisi il 6 giugno scorso, quando è stato danneggiato e imbrattato l’ingresso della sede del partito politico Fratelli d’Italia in via Martorelli nr. 26/A.

Inoltre, uno degli indagati è stato anche deferito per l’imbrattamento dell’Auditorium Rai di via Rossini e della sede RAI di via Verdi 14 avvenuto il 3 luglio durante un corteo per le vie del centro cittadino afferente all’udienza di apertura del procedimento penale nei confronti dei 19 soggetti imputati per i reati di devastazione, resistenza e lesioni aggravate a Pubblico Ufficiale verificatisi a Torino il 4 marzo 2023, durante il corteo nazionale in solidarietà all’anarchico Alfredo Cospito detenuto al regime del 41 bis (c.d. Operazione City).

Quel giorno è stato imbrattato con vernice nera il murale dedicato a Piero Angela, realizzato dallo street artist Pisky e inaugurato solo pochi mesi fa.

