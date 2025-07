Listeria Monocytogenes nel salmone norvegese affumicato Despar: il Ministero richiama tutti i lotti

ROMA –Il Ministero della Salute ha pubblicato un avviso di richiamo prodotto. Si tratta, in particolare, del salmone norvegese affumicato a marchio Despar, commercializzato da Despar Italia S.c. a r.l. – via Cristoni, 82 – 40033 Casalecchio di Reno (BO), prodotto da Kristal So d.o.o Natural Fish nello stabilimento Nova industrijska zona bb, Krnjesevci, SERBIA.

Il prodotto è venduto in confezione da 50g, 100g, 200g e 300g. Interessati qualsiasi numero di lotto e qualsiasi scadenza.

Motivo del richiamo prodotto la sospetta presenza di Listeria Monocytogenes.

Si invitano le persone a restituire la confezione al punto di vendita da cui è stato acquistato.

