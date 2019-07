Raffineria di cocaina tra Piemonte e Lombardia, utilizzano un’ambulanza come laboratorio clandestino

Avevano allestito un laboratorio clandestino per estrarre cocaina intrisa in copertine di romanzi, all’interno di una carrozzeria abusiva a Trezzano sul Naviglio (Lombardia). E per non destare sospetti usavano un’ambulanza di una Onlus del territorio (totalmente estranea ai fatti) presso cui prestava servizio uno dei cinque arrestati.

L’intervento è stato condotto dalla Guardia di Finanza di Pavia e dal comando provinciale dei carabinieri di Torino (coordinati dalla direzione centrale antidroga di Roma). Secondo quanto riferito dagli investigatori, il traffico condotto dagli arrestati era piuttosto ingente. Sequestrati tre chili di cocaina pura ma anche altra cocaina, allo stato liquido, ancora da quantificare.