Partiti da Biella i  partecipanti al Crazy Italian Rally Summer per arrivare in motorino a Pachino

Sono partiti da Biella i partecipanti al Crazy Italian Rally Summer, con l’obiettivo di raggiungere Pachino il punto più a sud della Sicilia, a bordo un cinquantino, per percorrere 2 mila chilometri in 150 ore.

Crazy Italian Rally Summer è un raid motoristico non competitivo organizzato dalla Brados A.S.D.di Biella una sfida in motorino di 45 partecipanti . I partecipanti non devono percorrere percorsi obbligati dato che ognuno può scegliere il percorso più adatto al proprio mezzo e le posizioni di tutti i concorrenti sono verificabili online.

Obiettivo è attraversare Piemonte, Liguria. Emilia, Toscana,Lazio, Campania, Calabria e Sicilia per arrivare al punto più a sud.

Una sfida allo stato puro dato che non ci sono classifiche: i partecipanti vogliono condividere il viaggio e aiutarsi in caso di difficoltà.