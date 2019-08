De Ligt con la fidanzata nelle Langhe, ed è subito promozione su Instagram

Come era avvenuto (in maniera maggiore) lo scorso anno con Cristiano Ronaldo, anche il nuovo acquisto della Juve, il giovanissimo difensore Matthijs de Ligt, è immediatamente diventato testimonial naturale per il Piemonte. Oggi de Ligt e signora, AnneKee Molenaar, sono stati nelle Langhe ed hanno pubblicato una romantica foto sul profilo Instagram del calciatore. La foto ha raccolto, nelle prime due ore, oltre 350 mila like, portando così naturale promozione al territorio Patrimonio dell’Uniesco.