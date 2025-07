Maxi rissa in corso Giulio Cesare a Torino a colpi di mazze, catene e coltelli: 4 arresti per tentato omicidio

TORINO – A fine maggio undici persone sono state arrestate per la maxi rissa avvenuta in strada nella serata del 28 maggio, quando tra corso Giulio Cesare e via Bra a Torino si sono affrontate un nutrito gruppo di persone con mazze chiodate e coltelli e auto usate per cercare di investire i rivali.

Oltre agli 11 arresti, tre persone sono state denunciate. La maxi rissa ha causato quattro feriti, trasportati negli ospedali cittadini, uno solo dei quali era risultato in condizioni serie.

Oggi la polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dalla Procura della Repubblica di Torino per quattro persone accusate di tentato omicidio, per il ferimento di due persone.

Durante la rissa in corso Giulio Cesare alla quale hanno partecipato numerose persone appartenenti a due distinti gruppi, due soggetti hanno riportato ferite da arma da taglio. A monte della rissa ci sarebbe stato un episodio, legato al recupero di un cellulare, avvenuto alcuni giorni prima in una discoteca.

A seguito di ulteriori indagini del Commissariato e dall’esame di alcuni filmati, è stato possibile individuare i presunti autori del ferimento delle due persone. Si tratta di quattro uomini di età compresa tra i 45 e i 22 anni, tre appartenenti a un gruppo e uno a quello contrapposto.

