Meteo: Oggi allerta gialla per le zone nord del Po, possibili grandinate e allagamenti

Le previsioni di Arpa Piemonte per la giornata di oggi, mercoledì 7 agosto:

Nuvolosità: cielo nuvoloso o molto nuvoloso con attenuazione della nuvolosità sulle Alpi a partire dal tardo pomeriggio.

Precipitazioni: rovesci temporaleschi sparsi su zone montane e pedemontane alpine e pianure adiacenti, di intensità generalmente moderata, più diffusi nelle ore centrali della giornata e con valori localmente forti sulle zone attorno al lago Maggiore. Generale attenuazione dalla serata.

Zero termico: in calo sui 4000 m a nord e stazionario sui 4200 m a sud.

Venti: moderati sudoccidentali sulle Alpi ed Appennini; deboli variabili in pianura.

Altri fenomeni: possibili grandinate e raffiche di vento forti in corrispondenza dei temporali più intensi.

Attendibilità: 90%