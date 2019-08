Superenalotto, a Torino centrato il 5, è caccia al 6 da 207 milioni di euro

Piemonte ancora a un passo dal “6” dei record al SuperEnalotto. Nel concorso di giovedì 8 agosto, un giocatore di Montalenghe, nel torinese, ha centrato un 5 da oltre 20 mila euro. La schedina vincente è stata giocata nel bar/trattoria Il Sole, di via Roma 5, comunica Agipronews. Il Jackpot, intanto, è salito a 207,5 milioni, premio più alto nella storia del gioco e più alto al mondo. L’ultimo avvistamento risale a più di un anno fa, il 23 giugno 2018, con 51,3 milioni distribuiti in tutta Italia grazie a un sistema da 45 quote, mentre in Piemonte il “6” manca dal 2011, quando il 7 gennaio si festeggiò con 13,5 milioni di euro a Castellazzo Bormida.

(Screenshot da Google Streetview)