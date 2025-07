Trovato cadavere in avanzato stato di decomposizione in una struttura INPS abbandonata a Torino

TORINO – In un edificio di proprietà dell’INPS, ma ormai in disuso, è stato trovato il cadavere in avanzato stato di decomposizione di un uomo, probabilmente africano. Dei passanti per corso Giulio Cesare 292 ne hanno avvertito l’odore nel pomeriggio di oggi, giovedì 3 luglio, e hanno dato l’allarme. Sul posto le volanti della polizia che hanno fatto i rilievi del caso. Solo l’autopsia, programmata per i prossimi giorni, potrà chiarire cos’è successo all’uomo.

