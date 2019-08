Incendio Gaglianico, Arpa Piemonte: “Tracce di inquinanti solo nella zona più prossima”

Durante l’incendio scoppiato lunedì, 12 agosto, nella ditta Bergadano a Gaglianico, è stato monitorato l’inquinamento dell’aria da parte di Arpa Piemonte. Ieri sono stati pubblicati gli esiti delle prime analisi di laboratorio dei campioni prelevati:

“Nel corso dell’incendio inoltre erano stati effettuati con i canister campioni di aria da sottoporre ad analisi di laboratorio per ricerche più approfondite e ad ampio spettro (idrocarburi alifatici e aromatici, composti clorurati, composti ossigenati). Gli esiti pervenuti indicano, come già per i monitoraggi effettuati con strumentazione portatile, che tracce di inquinanti risultavano presenti solo nella zona più prossima all’incendio.”

Inoltre sono stati effettuati ieri mattina dei campionamenti di diossine, prelievi che sono stati inviati ai laboratori di analisi dell’Agenzia. Per questi inquinanti le analisi laboratoristiche richiedono tempi più lunghi e i risultati si sapranno la prossima settimana.